Λένα Ζευγαρά για Σταμάτη Γονίδη: «Είναι κυριολεκτικά θρύλος, είδα στα μάτια του ένα μικρό παιδί» – Τα ντουέτα που ετοιμάζουν

Για τη συνεργασία της με τον Σταμάτη Γονίδη, αλλά και για τα τραγούδια που ετοιμάζουν μαζί, μίλησε η Λένα Ζευγαρά, λίγες ώρες πριν από την έναρξη των κοινών εμφανίσεών τους στο VOG Club Athens.

Οι δύο τραγουδιστές κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με την πρώτη τους εμφάνιση να είναι ήδη sold out. Η Λένα Ζευγαρά, μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη νέα συνεργασία και στον θαυμασμό που τρέφει για την πορεία του Σταμάτη Γονίδη.

«Δεν ξέρω αν περιγράφεται με λόγια ο ενθουσιασμός που έχω για αυτή τη συνεργασία με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη. Όταν καθόμουν και έβλεπα τα τραγούδια που έχει πει, έλεγα: “Α, κι αυτό, έχει πει κι αυτό”. Είναι τεράστιο. Είναι κυριολεκτικά θρύλος ο Σταμάτης Γονίδης. Είμαι περήφανη, είμαι χαρούμενη, είμαι ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να βρεθούμε και επί σκηνής», ανέφερε.

«Είδα στα μάτια του ένα μικρό παιδί»

Η τραγουδίστρια στάθηκε επίσης στις γνώσεις και στην προσωπικότητα του Σταμάτη Γονίδη, σημειώνοντας ότι μπορεί να τον ακούει για ώρες να μιλά για τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

«Καταρχάς, είναι τέρας γνώσεων. Έχει πάρα πολλές γνώσεις, έχει διαβάσει άπειρα βιβλία, είναι θρήσκος. Είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να τον ακούω ώρες να μου μιλάει για τις εμπειρίες του στη δουλειά. Είναι μια ψυχούλα. Είδα στα μάτια του Σταμάτη Γονίδη ένα μικρό παιδί».

Παράλληλα, η Λένα Ζευγαρά αποκάλυψε ότι οι δύο καλλιτέχνες ετοιμάζουν νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και ντουέτα που έχει γράψει ο Σταμάτης Γονίδης.

«Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: “Έχω γράψει ένα τεράστιο ντουέτο”. Του λέω: “Σταμάτη, περίμενε, για να καθίσω να ακούσω τι έχεις να μου πεις”. Μου τραγούδησε. Έχει γράψει ένα ντουέτο για εμάς. Ένα ή δύο. Δύο, νομίζω. Και έχει στα σκαριά κι άλλα. Μου λέει: “Θέλω να το πούμε μαζί και θέλω να το μάθεις από το τηλέφωνο”. Μου λέει: “Θα το μάθεις από το τηλέφωνο” και τραγουδούσαμε το ντουέτο από το τηλέφωνο. Ζω πολύ ωραίες στιγμές μαζί του», κατέληξε.