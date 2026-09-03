Ευρυδίκη: «Τις μεγαλύτερες χαρές μου τις έζησα καλοκαίρι» – Το βίντεο από την Πρέβεζα

Η Ευρυδίκη μοιράστηκε βίντεο από το Μονολίθι της Πρέβεζας, στο οποίο εμφανίζεται δίπλα στη θάλασσα. Στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρθηκε στη σχέση της με το καλοκαίρι και στις αναμνήσεις που έχει συνδέσει με αυτή την εποχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρυδίκη έκανε μια αναδρομή στις στιγμές που έχει συνδέσει με τα καλοκαίρια της, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πρέβεζα.
  • Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη θέση που κατέχει το καλοκαίρι στις αναμνήσεις της, δηλώνοντας πως «Τις μεγαλύτερες χαρές μου τις έζησα καλοκαίρι».
  • Στην ανάρτηση, η Ευρυδίκη εμφανίζεται να τρέχει δίπλα στη θάλασσα στην παραλία Μονολίθι, συνοδεύοντας το βίντεο με το «Βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι.

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Μια αναδρομή στις στιγμές που έχει συνδέσει με τα καλοκαίρια της έκανε η Ευρυδίκη, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Πρέβεζα.

Στην ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να τρέχει δίπλα στη θάλασσα και να παίζει με τα κύματα στην παραλία Μονολίθι, αναφερόμενη στην ιδιαίτερη θέση που κατέχει το καλοκαίρι στις αναμνήσεις της.

«Τα καλοκαίρια μου! Έτσι μετρώ τα χρόνια μου. Μέσα από τις στιγμές των καλοκαιριών που είχαν πάντα μια μεγαλύτερη επίδραση στην ψυχή μου. Από τότε που ήμουν παιδί μέχρι σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τις μεγαλύτερες χαρές μου τις έζησα καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, ταξίδια, φίλοι, οικογένεια, μουσικές, αγκαλιές, καινούργιοι φίλοι, γεύσεις, χρώματα… κι αυτή η αίσθηση πως είμαι πάντα παιδί. Θα επιστρέψω, λοιπόν… εκεί που με αγαπώ λίγο πιο πολύ. Θα σε αφήσω να αγριέψεις, να με διώξεις, να με ξαναφωνάξεις. Κι όταν έρθει το καλοκαίρι, θα γυρίσω πάλι στην αγκαλιά σου», έγραψε η Ευρυδίκη.

Η τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο με το «Βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της με εικόνες από τη θάλασσα και το Μονολίθι.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki (@evridikiofficial)

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