Κατερίνα Καινούργιου: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο Παρίσι ταξίδεψε η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η παρουσιάστρια του Alpha επέστρεψε σε έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς, αυτή τη φορά μαζί με την κόρη της, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το οικογενειακό ταξίδι μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει με κόκκινο φόρεμα στις όχθες του Σηκουάνα, ενώ σε άλλη φωτογραφίζεται με φόντο τον Πύργο του Άιφελ την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε επίσης ένα οικογενειακό στιγμιότυπο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή Ξένια, επιλέγοντας να καλύψει το πρόσωπο της κόρης τους.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η πέντε μηνών Ξένια πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση, αναρτώντας το σχετικό αναμνηστικό πιστοποιητικό.

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της.