Κατερίνα Καινούργιου: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στο Παρίσι μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την κόρη τους, Ξένια. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι και αποκάλυψε ότι η πέντε μηνών κόρη τους έκανε την πρώτη της πτήση.

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Παρίσι ταξίδεψε η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το οικογενειακό ταξίδι στο Instagram, ενώ αποκάλυψε ότι η πέντε μηνών Ξένια πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση.
  • Δημοσίευσε οικογενειακό στιγμιότυπο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή Ξένια, καλύπτοντας το πρόσωπό της, και έγραψε: «Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…».

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Στο Παρίσι ταξίδεψε η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Η παρουσιάστρια του Alpha επέστρεψε σε έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς, αυτή τη φορά μαζί με την κόρη της, και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το οικογενειακό ταξίδι μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κατερίνα Καινούργιου ποζάρει με κόκκινο φόρεμα στις όχθες του Σηκουάνα, ενώ σε άλλη φωτογραφίζεται με φόντο τον Πύργο του Άιφελ την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε επίσης ένα οικογενειακό στιγμιότυπο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μικρή Ξένια, επιλέγοντας να καλύψει το πρόσωπο της κόρης τους.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η πέντε μηνών Ξένια πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση, αναρτώντας το σχετικό αναμνηστικό πιστοποιητικό.

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της.

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