Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το Europa League

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Γνωστή έγινε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις της πειραϊκής ομάδας στη League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» την κατέθεσαν στην UEFA αργά το βράδυ της Τετάρτης και σε αυτή περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των παικτών που αποκτήθηκαν αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Όχι όλοι, πάντως, αφού εκτός έμειναν Πόποβιτς και Ρόκα, όπως και οι Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να μεταγραφούν.

Αντίθετα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε τους «φρέσκους» Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονζάλες.

Αναλυτικά, την ευρωπαϊκή λίστα της πειραϊκής ομάδας συνθέτουν οι: