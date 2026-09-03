Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για το Europa League

Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Europa League κατατέθηκε στην UEFA, περιλαμβάνοντας σχεδόν το σύνολο των φετινών μεταγραφών, αλλά με ορισμένους παίκτες να μένουν εκτός.

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Αθλητισμός

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Γνωστή έγινε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις της πειραϊκής ομάδας στη League Phase του Europa League.
  • Εκτός έμειναν Πόποβιτς και Ρόκα, όπως και οι Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον.
  • Αντίθετα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε τους «φρέσκους» Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονζάλες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Γνωστή έγινε η λίστα του Ολυμπιακού για τις υποχρεώσεις της πειραϊκής ομάδας στη League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» την κατέθεσαν στην UEFA αργά το βράδυ της Τετάρτης και σε αυτή περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των παικτών που αποκτήθηκαν αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Όχι όλοι, πάντως, αφού εκτός έμειναν Πόποβιτς και Ρόκα, όπως και οι Γκαρθία, Σιπιόνι, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, με τους δύο τελευταίους να αναμένεται να μεταγραφούν.

Αντίθετα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε τους «φρέσκους» Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονζάλες.

Αναλυτικά, την ευρωπαϊκή λίστα της πειραϊκής ομάδας συνθέτουν οι:

  • Τερματοφύλακες: Ορτέγα, Στουρνάρας, Τσομπανίδης.
  • Αμυντικοί: Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Τικνιζιάν, Κουτσογούλας, Πέντερσεν, Μπρούνο.
  • Μέσοι: Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Φορτούνης, Σα, Φίλης, Μπακούλας, Τσικίνιο.
  • Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες, Μαρτίνς, Μπέιλι.
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