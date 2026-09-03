Καραλής: «Μια μέρα μπορεί να κάνω το παγκόσμιο ρεκόρ» – Αποθέωση από Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, έχοντας πλέον αποδείξει πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε για τη μάχη με τον Αρμάντ Ντουπλάντις, αλλά και για το μεγάλο όνειρο του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ.

Ο Καραλής έγραψε ιστορία την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς για πρώτη φορά στην καριέρα του ξεπέρασε τα 6,20μ. Παράλληλα, επιχείρησε να καταρρίψει και το παγκόσμιο ρεκόρ, χωρίς αυτή τη φορά να τα καταφέρει. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε και ο ίδιος, η προσπάθεια αυτή αποτελεί έναν στόχο που παραμένει ζωντανός.

«Δεν τα κατάφερα, αλλά αισθάνθηκα πως οι προσπάθειες ήταν καλές. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως δεν εγκαταλείπει το όνειρο της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο.

Ο Έλληνας άλτης στάθηκε και στην παρουσία του Ντουπλάντις, ο οποίος αποτελεί τα τελευταία χρόνια το σημείο αναφοράς στο αγώνισμα. Ο ίδιος τόνισε πως αισθάνεται τυχερός που αγωνίζεται στην ίδια εποχή με τον Σουηδό, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η μεταξύ τους κόντρα λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο.

«Χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει ξεπεράσει ψυχολογικά όρια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω κι εγώ να γίνει καλύτερος», είπε.

Αναφερόμενος στον τελικό των Βρυξελλών, ο Καραλής έδωσε και το δικό του στίγμα για τη μεταξύ τους μονομαχία: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια».

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό τους στον αγωνιστικό χώρο, οι δύο αθλητές διατηρούν πολύ καλή σχέση και εκτός στίβου. Μάλιστα, ο Καραλής αποκάλυψε πως όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, οι δυο τους θα γιορτάσουν μαζί μετά τον αγώνα.

«Ο Καραλής με κάνει καλύτερο»

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μίλησε για τον Καραλή και ο ίδιος ο Ντουπλάντις. Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ παραδέχθηκε πως η παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή έχει αλλάξει τα δεδομένα στους αγώνες τους.

«Δεν είναι πλέον αρκετό να κάνω απλώς τον δικό μου αγώνα. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει πραγματικά να αγωνίζομαι και όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ», τόνισε ο Σουηδός.

Ο Ντουπλάντις αναγνώρισε πως ο Καραλής τον έχει οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, δημιουργώντας μια πραγματική μονομαχία στο επί κοντώ.

«Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. «Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες. Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό. Αν το πάρει ο Καραλής, θα είναι περίεργο συναίσθημα, αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ έρχονται και φεύγουν. Οι μάχες και οι νίκες μένουν», συμπλήρωσε.