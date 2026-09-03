Ρωσία: Απόπειρα δολοφονίας στρατηγού που κατηγορείται για χτύπημα σε παιδιατρικό νοσοκομείο του Κιέβου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Απόπειρα δολοφονίας σημειώθηκε την Πέμπτη εναντίον Ρώσου υποστράτηγου, ο οποίος κατηγορείται από την Ουκρανία ότι έδωσε την εντολή για το πυραυλικό πλήγμα στο παιδιατρικό νοσοκομείο Οχματντίτ του Κιέβου το 2024.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης και κανάλια στο Telegram, στόχος ήταν ο υποστράτηγος Νικολάι Βαρπάχοβιτς, διοικητής της 22ης Μεραρχίας Αεροπορίας Βαρέων Βομβαρδιστικών της Αεροπορίας Μεγάλων Αποστάσεων των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων.

Ο Ρώσος στρατηγός πυροβολήθηκε πολλές φορές στην πόλη Ένγκελς, στην περιφέρεια Σαράτοφ, στη βορειοδυτική Ρωσία.

Πυροβολήθηκε στο πρόσωπο και τον κορμό

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα δολοφονίας στρατιωτικού, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει το όνομα του θύματος.

Όπως ανέφερε, ο στρατιωτικός επέζησε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Βαρπάχοβιτς δέχθηκε πυρά στο πρόσωπο και τον κορμό και στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς στη Μόσχα για νοσηλεία.

Η πόλη Ένγκελς έχει ιδιαίτερη στρατιωτική σημασία, καθώς εκεί βρίσκεται βάση του στόλου στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων τα Tu-95MS και Tu-160, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ουκρανίας.

Η αινιγματική αναφορά Ζελένσκι

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση. Ωστόσο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στο περιστατικό κατά το καθημερινό διάγγελμά του.

«Θα πραγματοποιήσουμε και εμείς τις δικές μας ασύμμετρες επιχειρήσεις ως απάντηση» στη Ρωσία, δήλωσε.

«Οι Ρώσοι εγκληματίες δεν κρύφτηκαν, θα βρεθούν. Και η σημερινή ημέρα φέρνει ακόμη μία επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος, μια επιβεβαίωση στην περιφέρεια Σαράτοφ», πρόσθεσε.

Κατηγορείται για το πλήγμα στο Οχματντίτ

Ο Βαρπάχοβιτς βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των ουκρανικών αρχών για την επίθεση στο παιδιατρικό νοσοκομείο Οχματντίτ του Κιέβου τον Ιούλιο του 2024.

Μόλις τρεις ημέρες πριν από την απόπειρα δολοφονίας, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και η Γενική Εισαγγελία απήγγειλαν επισήμως σε βάρος του κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ο Ρώσος στρατηγός έδωσε εντολή στις μονάδες αεροπορίας μεγάλων αποστάσεων που διοικούσε να εκτοξεύσουν πύραυλο κρουζ Kh-101 εναντίον του νοσοκομείου.

Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί που είχε τραυματιστεί και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, αναφέρει το CNN.

Σοβαρές ζημιές ή καταστροφές υπέστησαν αρκετά τμήματα του νοσοκομείου, μεταξύ των οποίων μονάδες εντατικής θεραπείας, ογκολογικές και χειρουργικές πτέρυγες, καθώς και τα τμήματα τοξικολογίας και τραύματος.

Εκατοντάδες ασθενείς και εργαζόμενοι είχαν απομακρυνθεί μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού αεροπορικής επιδρομής. Ωστόσο, ορισμένοι παρέμεναν στο νοσοκομείο όταν έπεσε ο πύραυλος, μεταξύ αυτών τρεις ασθενείς που υποβάλλονταν σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Σειρά επιθέσεων εναντίον υψηλόβαθμων Ρώσων

Ο Βαρπάχοβιτς είναι ο τελευταίος σε μια σειρά υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών και προσώπων που έχουν γίνει στόχος επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2024 σκοτώθηκε ο στρατηγός Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων προστασίας από πυρηνικά και χημικά όπλα, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό πατίνι κοντά του.

Ακολούθησαν οι θάνατοι των αντιστράτηγων Γιαροσλάβ Μοσκάλικ και Φανίλ Σαρβάροφ σε εκρήξεις αυτοκινήτων στη Μόσχα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 είχε σκοτωθεί σε βομβιστική επίθεση στη ρωσική πρωτεύουσα και ο Αρμέν Σαρκισιάν, ιδρυτής φιλορωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Ουκρανία για ανάλογες επιθέσεις. Το Κίεβο, ωστόσο, δεν έχει επισήμως αναγνωρίσει εμπλοκή του σε καμία από αυτές.