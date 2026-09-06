Νεπάλ: Ο διευθυντής χωρίς σχολείο πλέον που έσωσε 900 μαθητές

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μέσα στο σχολείο του, κοντά στον ποταμό Τρισούλι του Νεπάλ, βρισκόταν ο διευθυντής του, Ρατζέντρα Νταβάντι, μαζί με περίπου 900 μαθητές, όταν ένας συνάδελφός του έφτασε με μια επείγουσα προειδοποίηση.

«Έρχεται η πλημμύρα, έρχεται η πλημμύρα», του είπε ο λογιστής του σχολείου, όπως θυμάται ο ίδιος ο διευθυντής μιλώντας στο AFP.

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Νταβάντι έδωσε εντολή να εκκενωθεί το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να απομακρύνουν τους μαθητές από τις αίθουσες, οδηγώντας τους σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία.

Λίγα μόλις λεπτά αργότερα, ο 47χρονος είδε το Γυμνάσιο Trishuli Bazaar, το οποίο είχε διευθύνει για χρόνια και στο οποίο είχε φοιτήσει και ο ίδιος, να παρασύρεται και να καταρρέει μέσα στα ορμητικά νερά.

«Αν οι πληροφορίες ήταν λανθασμένες, θα χάναμε μια μέρα σχολείου. Αλλά αν ήταν αλήθεια, θα χάναμε τη ζωή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο πρωινό της 26ης Αυγούστου.

Προκλήθηκε πανικός

Η ξαφνική εκκένωση προκάλεσε πανικό μεταξύ των μαθητών. Σύμφωνα με τον διευθυντή, ένα κορίτσι λιποθύμησε από τον φόβο, ενώ όλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το κτίριο.

Παράλληλα, οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων που μετέφεραν και άλλους μαθητές ειδοποιήθηκαν να επιστρέψουν. Ένας από αυτούς είχε μάλιστα μόλις εισέλθει στον χώρο του σχολείου όταν δόθηκε η εντολή να απομακρυνθεί.

Η έγκαιρη απόφαση του Νταβάντι αποδείχθηκε καθοριστική. Περίπου 900 μαθητές κατάφεραν να σωθούν, καθώς το σχολείο καταστράφηκε λίγα λεπτά μετά την εκκένωσή του.

Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την καταστροφή, ο διευθυντής στέκεται στις όχθες του ποταμού στην περιοχή Νουβάκοτ, αντικρίζοντας το τοπίο που άφησε πίσω της η καταστροφική πλημμύρα.

«Όταν κοίταξα πίσω, το σχολείο στεκόταν εκεί σαν το καλύτερο κτίριο, και σε πέντε λεπτά όλα κατέρρευσαν», περιέγραψε.

Η καταστροφή είχε και προσωπική διάσταση για τον ίδιο, καθώς επρόκειτο για το σχολείο όπου είχε φοιτήσει. «Δεν είχε μείνει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής.

Ο ίδιος πλέον περιγράφει τον εαυτό του ως έναν «διευθυντή χωρίς σχολείο».