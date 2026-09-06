Τανάγρα: Τα βίντεο που ξεκλειδώνουν τα αίτια της συντριβής του F-4 Phantom

Ένα πέπλο βαρύτατου πένθους απλώθηκε ξανά πάνω από την Πολεμική Αεροπορία καθώς η αεροπορική οικογένεια θρηνεί την απώλεια ακόμη δύο αετών της. Η συντριβή του μαχητικού F-4 Phantom στην Τανάγρα αφήνει πίσω της αμείλικτα ερωτήματα, τα οποία καλούνται τώρα να απαντήσουν με ακρίβεια οι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν στα χέρια τους πολύτιμα ντοκουμέντα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η μοιραία πτήση ξεκίνησε ως ακόμη μία προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή χαμηλού ύψους, από αυτές που οι πιλότοι της 338 Μοίρας «Άρης» εκτελούν καθημερινά με απόλυτο επαγγελματισμό. Στο κόκπιτ του διθέσιου δικινητήριου μαχητικού με σειριακό αριθμό 504 βρίσκονταν δύο έμπειροι χειριστές, εκπαιδευμένοι να πετούν στα όρια των αντοχών τους και των δυνατοτήτων του αεροσκάφους.

Το γηραιό αλλά πάντα μάχιμο αεροσκάφος, με έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, βρισκόταν στον αέρα της Τανάγρας. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης απαιτητικών ελιγμών ενώπιον του κοινού, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η πτήση επίδειξης μετατράπηκε σε εφιάλτη, με το μαχητικό να συντρίβεται με σφοδρότητα στο έδαφος, χωρίς να υπάρξει περιθώριο αντίδρασης ή εγκατάλειψης από το πλήρωμα.

Οι δύο «αετοί»

Το τίμημα της αεροπορικής ιδέας αποδείχθηκε για άλλη μια φορά βαρύ. Στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν ο κυβερνήτης Επισμηναγός (Ι) Ιωάννη Μπλέσιας, 40 ετών και ο Σμηναγός (Ι) Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, συγκυβερνήτης. Δύο νέοι άνθρωποι, γεμάτοι πάθος για την αεροπορία, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προάσπιση των ελληνικών ουρανών.

Οι συνάδελφοί τους στην 338 Μοίρα μιλούν για δύο εξαιρετικούς επαγγελματίες, με υψηλό φρόνημα και βαθιά γνώση του αντικειμένου. Η είδηση της απώλειας των δύο αξιωματικών προκάλεσε σοκ στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ οι οικογένειές τους και οι συμπολεμιστές τους καλούνται τώρα να διαχειριστούν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.

Τα οπτικά ντοκουμέντα

Από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος, η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας έσπευσε στο σημείο, συλλέγοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες υποθέσεις όπου οι ερευνητές βάδιζαν στο σκοτάδι, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ένας απρόσμενος αλλά καθοριστικός σύμμαχος.

Τα πολυάριθμα βίντεο που κατέγραψαν θεατές από διάφορες οπτικές γωνίες με τα κινητά τους τηλέφωνα και επαγγελματικές κάμερες λύνουν πολλές απορίες. Αυτά τα οπτικά ντοκουμέντα προσφέρουν στους αναλυτές τη δυνατότητα να εξετάσουν καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές της πτήσης. Μέσα από την επεξεργασία του υλικού, οι ερευνητές μπορούν να υπολογίσουν την ταχύτητα, τη γωνία προσβολής, τη διάταξη των πηδαλίων, αλλά και την ακριβή τροχιά που ακολούθησε το αεροσκάφος πριν από τη μοιραία πρόσκρουση.

Η ανάλυση του οπτικού υλικού επιτρέπει στους ειδικούς να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν το αεροπορικό δυστύχημα. Τα βίντεο αποκαλύπτουν αν υπήρξε κάποια απώλεια ισχύος στους κινητήρες, αν εκδηλώθηκε πυρκαγιά εν πτήσει ή αν υπήρξε δομική αστοχία σε κάποιο από τα συστήματα του Phantom.

Παράλληλα, οι αναλυτές εξετάζουν αν οι χειριστές αντιμετώπισαν κάποιο μηχανικό πρόβλημα που κατέστησε το αεροσκάφος ανεξέλεγκτο ή αν οι συνθήκες της εναέριας ελιγμογραφίας οδήγησαν σε απώλεια στήριξης σε απαγορευτικό ύψος. Η ψηφιακή ευθυγράμμιση των διαφορετικών λήψεων προσφέρει μια τρισδιάστατη αναπαράσταση των τελευταίων δευτερολέπτων, ελαχιστοποιώντας τις πιθανότητες λανθασμένων εκτιμήσεων.

Το μοιραίο F-4

Το αεροσκάφος με τον σειριακό αριθμό 504 ήταν ένα από τα ιστορικά Phantom που υπηρετούν εδώ και δεκαετίες την Πολεμική Αεροπορία, έχοντας γίνει εκσυγχρονισμός για να παραμείνει μάχιμο. Παρά την ηλικία του τύπου, τα συγκεκριμένα μαχητικά συντηρούνται με σχολαστικότητα από τους μηχανικούς της 117 Πτέρυγας Μάχης.

Η 338 Μοίρα «Άρης» εξειδικεύεται σε αποστολές δίωξης και βομβαρδισμού, με τους ιπταμένούς της να εκπαιδεύονται συνεχώς σε πτήσεις πολύ χαμηλού ύψους. Αυτό το είδος πτήσης απαιτεί ταχύτατα ανακλαστικά και μηδενικά περιθώρια λάθους, καθώς η εγγύτητα με το έδαφος δεν αφήνει χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι έρευνες της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο πεδίο και στα εργαστήρια. Τα συντρίμμια του F-4 Phantom συγκεντρώνονται και εξετάζονται εξονυχιστικά, ενώ συνδυάζονται με τα στοιχεία των τηλεμετριών και τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων.

Το τελικό πόρισμα των εμπειρογνωμόνων δεν θα φέρει πίσω τους δύο αδικοχαμένους αεροπόρους, όμως είναι απαραίτητο για να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειές τους και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοια τραγωδία στο μέλλον.