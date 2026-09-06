Γλυκά Νερά: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος 16χρονος έπειτα από τροχαίο – Αυτοκίνητο παρέσυρε το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε

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Ακόμη ένα τροχαίο συνέβη το βράδυ του Σαββάτου (5/9), αυτή τη φορά στα Γλυκά Νερά. Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένας 16χρονος επί της οδού Βυτίνας με αποτέλεσμα ο ανήλικος να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες και τις αιτίες του ατυχήματος. Ωστόσο ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα.

Το νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο την ανάγκη για ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση τους.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: