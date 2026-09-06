ΔΕΘ 2026: Το «καλεντάρι» υλοποίησης των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ο «οδικός χάρτης» για 12 μέτρα

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Με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που εκτείνεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και το τέλος του 2027, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ την πορεία υλοποίησης των μέτρων που εξήγγειλε, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισ. ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα κινείται «στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Όπως ανέφερε, η υπέρβαση των ορίων δαπανών που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε ευρωπαϊκή επιτήρηση, ενώ χαρακτήρισε τη δημοσιονομική συνέπεια «κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας» και «διαβατήριο αξιοπιστίας».

«Πέρσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγγειλα. Έτσι θα συμβεί και φέτος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το σχέδιο εντάσσεται σε ένα «ημερολόγιο ανταπόδοσης».

Πρόκειται για ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η ενίσχυση των εισοδημάτων, η στήριξη των οικογενειών, η στεγαστική πολιτική και η μείωση του ενεργειακού κόστους. Συνολικά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε περίπου 30 παρεμβάσεις, με τις 12 σημαντικότερες να ξεχωρίζουν για το δημοσιονομικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα, σύμφωνα με το ERTNews.

1. Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται σταδιακά, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα στους επόμενους 15 μήνες. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.

2. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο

Από τον Δεκέμβριο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ, σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της επιπλέον ετήσιας ενίσχυσης στο Δημόσιο.

3. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους

Η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ, με το μέτρο να διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν.

4. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες έως τα 20.000 ευρώ

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες με τρία παιδιά προβλέπει το νέο πακέτο. Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους.

5. Μηδενικός φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, σε μια παρέμβαση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ελάφρυνσης του αγροτικού κόσμου.

6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις

Το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Η κατάργηση ξεκινά το 2027 για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 2029.

7. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών

Αλλάζει το καθεστώς των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους συνεπείς φορολογούμενους προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία.

8. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις

Η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειώνεται κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να περιοριστεί στο 50%. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από το φορολογικό έτος 2028.

9. Νέο «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ

Στο μέτωπο της στέγασης, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην αγορά κατοικίας.

10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο

Δημιουργείται ένας νέος επενδυτικός λογαριασμός για τα παιδιά. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, ώστε μέχρι την ενηλικίωση να μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας «κουμπαράς» που θα ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.

11. Μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%

Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029, σε μια προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

12. Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων

Τα αναπηρικά επιδόματα θα συνδέονται με την εξέλιξη του πληθωρισμού, μέσω της τιμαριθμοποίησής τους, ώστε να διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη και να προστατεύονται οι δικαιούχοι από την αύξηση του κόστους ζωής.

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων

25 Σεπτεμβρίου 2026

Καταβάλλεται διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.

1 Νοεμβρίου 2026

Ξεκινά η επιστροφή του ΕΦΚ στους αγρότες στην αντλία, με την εφαρμογή νέου συστήματος.

30 Νοεμβρίου 2026

Προβλέπεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου, καθώς και του διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, για το φορολογικό έτος 2025.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τέλη Δεκεμβρίου 2026

Θα καταβληθούν οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Οι αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2027

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ παράλληλα θα τιμαριθμοποιηθούν τα αναπηρικά επιδόματα.

Την ίδια ημερομηνία μειώνονται και οι χρεώσεις ΥΚΩ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές, από 6,9 ευρώ/MWh σε 3,45 ευρώ/MWh.

Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη έως δύο ετών, καθώς και το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Μέσα Μαρτίου 2027, με τη βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ, δρομολογείται η κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, όριο που αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία.

Μισθοί και εισφορές από τον Απρίλιο

1 Απριλίου 2027 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, με αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Η αύξηση θα συμπαρασύρει τις τριετίες και τα επιδόματα.

Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία προβλέπεται μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Μειώσεις φόρων 884 εκατ. ευρώ

Κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027, θα ενεργοποιηθεί ένα πακέτο φορολογικών μειώσεων συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Μείωση φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ύψους 402 εκατ. ευρώ.

Μείωση των τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες, με απαλλαγή συνεπών επαγγελματιών από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία προσωπικού. Η μείωση κατά 50% επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξί. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, με κόστος 82 εκατ. ευρώ.

Μείωση του φόρου εισοδήματος από ακίνητα, μέσω εισαγωγής ενδιάμεσου συντελεστή 25%, με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

Στον υπολογισμό του εξαρτώμενου τέκνου για τη φορολογία εισοδήματος, δεν θα συνυπολογίζονται στο όριο των 3.000 ευρώ τα εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο, με κόστος 10 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα συνεχίζονται και το 2027