Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Επτά δεσμεύσεις για την επόμενη 4ετία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα είναι ενεργειακός κόμβος και πως το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει η πρώτη γεώτρηση ύστερα από 40 χρόνια, στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

«Η σύγκριση είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. «Όπως η Πολιτεία στήριξε την δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών, θα ενισχύσει έμπρακτα και τη νέα Τούμπα. Στόχος η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027», συνέχισε.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο πολιτισμός μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας και υπενθύμισε ότι έχουν παραδοθεί 34 νέα μουσεία, προσβάσιμα σε όλους, και πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι.

«Ένα σαφές ερώτημα είναι αν αυτή η διαδρομή μπορεί να μπει σε περιπέτειες ή σηματοδοτεί τη μόνη σίγουρη προοπτική του τόπου», τόνισε.

Οι 7 δεσμεύσεις για την επόμενη 4ετία

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε 7 δεσμεύσεις για την επόμενη 4ετία:

Η ανεργία να βρεθεί κάτω από το 6%,

Η οικονομία να έχει ετησίως ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2% και διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ.

Ο βασικός να αυξάνεται σταθερά, ξεκινώντας από τα 1.000 ευρώ το 2028. Σε 18 μήνες δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα.

Οι επενδύσεις από τα 46 δισ. να ξεπεράσουν στα 65 δισ., καλύπτοντας το 20% του ΑΕΠ και μειώνοντας το διαχρονικό χάσμα με την Ευρώπη. Το χρέος να αποκλιμακώνεται ραγδαία -κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030.

Το ελληνικό αξιόχρεο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα «Α». Εξελίξεις που σημαίνουν ευνοϊκότερο δανεισμό για κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.

Διπλή κατεύθυνση στο σχέδιο της 4ετίας 2027-2031: Διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα οφέλη να μεταφέρονται σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Συνέχιση εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς μαζί με τη δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και τη σταθερή φροντίδα πιο αδύναμων.

«Μέχρι το 2031 οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ», προσέθεσε μεταξύ άλλων.

«Να χτίσουμε ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων», επισήμανε και αναφέρθηκε στις αλλαγές μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης», συνέχισε.

«Στην παιδεία ολοκληρώνουμε τον εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος», συμπλήρωσε ενώ έκανε ειδική αναφορά στην τεχνική εκπαίδευση.

«Το 5ο άλμα αφορά τη στέγη», σημείωσε ενώ είπε ότι το 6ο άλμα αφορά τον πρωτογενή τομέα με αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και ανά εργαζόμενο.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το 7ο άλμα είναι η πράσινή και ανθεκτική Ελλάδα και ανέφερε συγκεκριμένες σχετικές δράσεις.

«Τεράστιο εθνικό στοίχημα η διαχείριση του νερού. Κάναμε τολμηρό πρώτο βήμα», υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός για τη δημόσια διοίκηση είπε ότι μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη και τα επόμενα 3 χρόνια όλοι οι υπάλληλοι να εκπαιδευτούν στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.