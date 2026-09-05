Δανάη Μπάρκα: Το βίντεο έπειτα από την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της – «Έρχεται το νέο αφεντικό της οικογένειας»

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε ένα νέο βίντεο από την ημέρα που ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας μια πιο αυθόρμητη και χαλαρή πλευρά της παρουσιάστριας. Η ίδια και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, με τη χαρμόσυνη είδηση να γνωστοποιείται αρχικά μέσω τρυφερών φωτογραφιών και στη συνέχεια με το εν λόγω βίντεο που δείχνει τη Δανάη Μπάρκα να χορεύει στην παραλία.

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Η Δανάη Μπάρκα με το σύζυγό της
Πηγή: Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο βίντεο από την ημέρα που έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας μια πιο αυθόρμητη και χαλαρή πλευρά της.
  • Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου ότι πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, ενώ στο βίντεο ποζάρει σε παραλία δείχνοντας με χαμόγελο την κοιλίτσα της και χορεύοντας.
  • Η λεζάντα του βίντεο αφήνει να εννοηθεί πως το ζευγάρι δεν γνωρίζει το φύλο του μωρού, με την ατάκα «Αγόρι ή κορίτσι δεν ξέρουμε… αλλά προφανώς». Το βίντεο συνοδεύεται και από τη χιουμοριστική φράση «Έρχεται το νέο αφεντικό της οικογένειας».

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Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ένα νέο βίντεο από την ημέρα που έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας μια πιο αυθόρμητη και χαλαρή πλευρά της.

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Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε την 1η Σεπτεμβρίου, ότι πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα. Η ίδια και ο σύζυγός της, Φάνης Μπότσης, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, με τη χαρμόσυνη είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από τρυφερές φωτογραφίες που δημοσίευσε η Δανάη Μπάρκα. Στα στιγμιότυπα αυτά αποκάλυπτε για πρώτη φορά και την φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Στο στιγμιότυπο, η Δανάη Μπάρκα, βρίσκεται σε παραλία και ποζάρει μπροστά στην κάμερα, δείχνοντας με χαμόγελο την κοιλίτσα της. Μάλιστα, σε ιδιαίτερα ανεβασμένη διάθεση, δεν διστάζει να χορέψει, απολαμβάνοντας τη στιγμή και δείχνοντας εμφανώς ευτυχισμένη για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της.

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Την παράσταση κλέβει και η λεζάντα του βίντεο, η οποία αφήνει να εννοηθεί πως μέχρι στιγμής το ζευγάρι δεν γνωρίζει αν περιμένει αγόρι ή κορίτσι.

«Αγόρι ή κορίτσι δεν ξέρουμε… αλλά προφανώς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

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Το βίντεο συνοδεύεται ακόμη από μια χιουμοριστική φράση που φαίνεται να περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στην οικογένεια:

«Έρχεται το νέο αφεντικό της οικογένειας».

@popcommunications New CEO on the way 😜#popcommunications #newmember @Danai Barka 🌻 ♬ som original – user34386617736

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