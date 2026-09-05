Σίντι Κρόφορντ: Το ξεχωριστό μήνυμα στην κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, για τα 25α γενέθλιά της

Η Σίντι Κρόφορντ ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, για τα 25α γενέθλιά της, μοιραζόμενη φωτογραφίες και ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Το άρθρο περιγράφει την επαγγελματική πορεία της Κάια Γκέρμπερ στον χώρο του modeling και της υποκριτικής, τονίζοντας τη διαμόρφωση της δικής της ανεξάρτητης πορείας.

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Σίντι Κρόφορντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σίντι Κρόφορντ ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, για τα 25α γενέθλιά της, μοιραζόμενη φωτογραφίες και ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram.
  • Η Κάια Γκέρμπερ ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της στο modeling από την εφηβεία, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους και κερδίζοντας το βραβείο Model of the Year το 2018.
  • Πλέον, η Κάια Γκέρμπερ έχει διευρύνει την επαγγελματική της δραστηριότητα και στην υποκριτική, διαμορφώνοντας μια δική της πορεία μακριά από τη σκιά του διάσημου ονόματος της μητέρας της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με δύο φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής τους επέλεξε η Σίντι Κρόφορντ να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, για τα 25α γενέθλιά της.

Το μοντέλο μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα πρόσφατο στιγμιότυπο με την κόρη της, αλλά και μία φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια, συνοδεύοντάς τα με ένα προσωπικό μήνυμα.

«Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου», έγραψε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια και την αγάπη της για την κόρη της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cindy Crawford (@cindycrawford)

Η Κάια Γκέρμπερ γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2001 στο Λος Άντζελες και είναι κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία και πρώην μοντέλου Ραντ Γκέρμπερ. Μεγαλώνοντας υπό το βάρος ενός ιδιαίτερα αναγνωρίσιμου ονόματος στον χώρο της μόδας, ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της, διαμορφώνοντας ωστόσο σταδιακά τη δική της επαγγελματική πορεία.

Η επαγγελματική της παρουσία στον χώρο του modeling ξεκίνησε από την εφηβεία. Σε ηλικία 16 ετών συμμετείχε στις διεθνείς Εβδομάδες Μόδας και στη συνέχεια συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους, μεταξύ των οποίων οι Chanel, Saint Laurent, Prada και Versace. Το 2018 τιμήθηκε με το βραβείο Model of the Year στα British Fashion Awards.

Μητέρα και κόρη έχουν μοιραστεί και την ίδια πασαρέλα, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές κοινές εμφανίσεις τους να πραγματοποιείται στο show του Versace για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2018.

Τα τελευταία χρόνια, η Κάια Γκέρμπερ έχει διευρύνει την επαγγελματική της δραστηριότητα και στην υποκριτική, έχοντας εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, στις παραγωγές «American Horror Story», «Bottoms» και «Saturday Night».

Στα 25 της, η Γκέρμπερ συνεχίζει να κινείται ανάμεσα στη μόδα και την υποκριτική, έχοντας διαμορφώσει μια δική της πορεία μακριά από τη σκιά του διάσημου ονόματος της μητέρας της.

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