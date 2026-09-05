ΗΠΑ: Η The Tetris Company διαψεύδει εμπλοκή στο αμφιλεγόμενο παιχνίδι του Λευκού Οίκου

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Αποστάσεις από το αμφιλεγόμενο βιντεοπαιχνίδι που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος πήρε η The Tetris Company, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη δημιουργία του ούτε παραχώρησε άδεια για τη χρήση του εμπορικού σήματος Tetris.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση του εμπορικού σήματος Tetris ή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας».

Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται και παραχωρεί τις άδειες χρήσης του δημοφιλούς παιχνιδιού, γνωστοποίησε παράλληλα ότι η νομική της υπηρεσία εξετάζει την υπόθεση.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της The Tetris Company στην πλατφόρμα Χ.

Στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε βιντεοπαιχνίδι με τίτλο «Build the Wall» («Χτίσε το Τείχος»), όπου οι παίκτες καλούνται να κατασκευάσουν τείχος για να προστατεύσουν τα σύνορα από «ζόμπι». «Προστατεύστε τα σύνορα από την ορδή που πλησιάζει», αναφέρει το μήνυμα.

Παρότι δεν προσδιορίζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία, ο τίτλος του παιχνιδιού παραπέμπει σε σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ που αναφερόταν σαφώς στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με ένα άλλο -που παρουσιάστηκε επίσης την Πέμπτη- στο οποίο ο ήρωας πρέπει να συλλάβει και να απελάσει παράτυπους μετανάστες κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.