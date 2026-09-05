Υεμένη: Πάνω από 15 αεροπορικές επιδρομές κατά των Χούθι στην Ταΐζ

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι η πολεμική της αεροπορία πραγματοποίησε περισσότερες από 15 αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων, συγκεντρώσεων και οχημάτων των Χούθι στα δυτικά παράκτια μέτωπα των επαρχιών Ταΐζ και Χοντέιντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν καθώς οι δυνάμεις της κυβέρνησης και οι μαχητές των Χούθι έχουν εμπλακεί σε νέες σφοδρές συγκρούσεις από χθες, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται στα δυτικά της χώρας.

🟢 Yemen’s air force delivers airstrikes on Iran-backed Houthis in Hodeidah and Taiz, Yemen. — Taiz seen in video. [LU] 4SEP2026. pic.twitter.com/8z5dLizIYX — INTERCEPTOR (@InterceptorNews) September 4, 2026

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στα μέτωπα της Υεμένης παραμένει υψηλή, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τη δράση των Χούθι στις στρατηγικής σημασίας παράκτιες περιοχές.

Πηγή: Al Jazeera