Υεμένη: Πάνω από 15 αεροπορικές επιδρομές κατά των Χούθι στην Ταΐζ

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι η πολεμική της αεροπορία πραγματοποίησε πάνω από 15 αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι στις επαρχίες Ταΐζ και Χοντέιντα. Οι επιδρομές έρχονται εν μέσω νέων σφοδρών συγκρούσεων που συνεχίζονται από χθες στα δυτικά της χώρας, διατηρώντας την ένταση στα μέτωπα της Υεμένης σε υψηλά επίπεδα.

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Διεθνή Νέα

Υεμένη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι η πολεμική της αεροπορία πραγματοποίησε περισσότερες από 15 αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων, συγκεντρώσεων και οχημάτων των Χούθι στην Ταΐζ και Χοντέιντα.
  • Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν καθώς οι δυνάμεις της κυβέρνησης και οι μαχητές των Χούθι έχουν εμπλακεί σε νέες σφοδρές συγκρούσεις από χθες, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται στα δυτικά της χώρας.
  • Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στα μέτωπα της Υεμένης παραμένει υψηλή, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τη δράση των Χούθι στις στρατηγικής σημασίας παράκτιες περιοχές.

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Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι η πολεμική της αεροπορία πραγματοποίησε περισσότερες από 15 αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων, συγκεντρώσεων και οχημάτων των Χούθι στα δυτικά παράκτια μέτωπα των επαρχιών Ταΐζ και Χοντέιντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν καθώς οι δυνάμεις της κυβέρνησης και οι μαχητές των Χούθι έχουν εμπλακεί σε νέες σφοδρές συγκρούσεις από χθες, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται στα δυτικά της χώρας.

Η εξέλιξη καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στα μέτωπα της Υεμένης παραμένει υψηλή, ενώ οι κυβερνητικές δυνάμεις επιχειρούν να περιορίσουν τη δράση των Χούθι στις στρατηγικής σημασίας παράκτιες περιοχές.

Πηγή: Al Jazeera

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