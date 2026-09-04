Μαραθώνας: «Ήθελα τη σύνταξή της γιατί δεν είχα δουλειά» υποστηρίζει η 68χρονη – Τι είπε για τον θάνατο της μητέρας της – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του θρίλερ με την ηλικιωμένη στον Μαραθώνα, με τις Αρχές να προχωρούν το μεσημέρι της Παρασκευής στη σύλληψη της 68χρονη κόρης και του εγγονού της γυναίκας προχώρησαν οι Αρχές.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, οστά εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε σεντόνι, σε αποθήκη του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια. Εικάζεται ότι τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη, η οποία φέρεται να είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και υπήρχε η καταγγελία ότι είχε θαφτεί στην αυλή του σπιτιού.

Η κόρη της, εξάλλου, φέρεται να είχε ομολογήσει ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και την είχαν θάψει στην αυλή της κατοικίας, ώστε να εισπράττει τη σύνταξή της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό και έως και τον Αύγουστο γίνονταν αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε.» υποστηρίζει η 68χρονη

Η 68χρονη μίλησε στο Mega και ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ότι κάποια στιγμή έπεσε. «Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν» είπε.

«Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα» ανέφερε ακόμη η 68χρονη και τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει: «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα».

Σχετικά με τη μέρα που πέθανε η μητέρα της και την έθαψε στον κήπο, είπε πως δεν τη θυμάται ακριβώς. «Όχι. δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο γιος μου ήξερε. Μπροστά την είχα βάλει. Δεν με βοήθησε εκείνος. Φώναξα εργάτη για να τη μεταφέρω. Ήταν αργά αλλά όχι νύχτα» ανέφερε.

«Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν» λέει ο πρώην σύζυγός της

«Μια ζωή προβλήματα είχε. Τρελοκομείο. Μια ζωή βλακείες έκανε. Τέτοια έκανε. Μας έλεγε παραμύθια. Ότι την είχε στο γηροκομείο. Είχε πάρει είκοσι χιλιάδες από τον πρώην σύζυγό της. Αυτά τα λεφτά έμαθα ότι είχε. Πού να βρεις άκρη; Άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Χαμός γίνεται εκεί πέρα. Του είπε του παιδιού ότι “την τακτοποίησα”. Πού την τακτοποίησε; Δεν υπήρχε άλλος σατανάς χειρότερος από αυτήν» ανέφερε στο Livenews, ένας από τους πρώην συζύγους της γυναίκας.

«Ήθελα τη σύνταξή της γιατί δεν είχα δουλειά»

Σε άλλο σημείο η 68χρονη παραδέχθηκε ότι επέλεξε να μη δηλώσει τον θάνατο της μητέρας της, επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και ήθελε να εισπράττει τα χρήματα της σύνταξής της.