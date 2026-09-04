Diamond League: Δεύτερος ο Μίλτος Τεντόγλου στις Βρυξέλλες με άλμα στα 8,40 μ. – Του «έκλεψε» τη νίκη ο Γκέιλ στο τελευταίο άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε στη δεύτερη θέση τον τελικό του μήκους ανδρών στο Diamond League των Βρυξελλών, με επίδοση 8,40 μ. Ο Τατζάι Γκέιλ πήρε τη νίκη με άλμα στα 8,46 μ. στην τελευταία προσπάθεια, ενώ τρίτος ήταν ο Σίμον Εχάμερ με 8,23 μ.

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Αθλητισμός

Μίλτος Τεντόγλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους ανδρών στο Diamond League των Βρυξελλών κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σημείωσε καλύτερη επίδοση στα 8,40 μ.
  • Ο Τατζάι Γκέιλ από την Τζαμάικα ανέτρεψε τα δεδομένα στην τελευταία του προσπάθεια, καθώς σημείωσε 8,46 μ. και πέρασε στην πρώτη θέση.
  • Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν η 18η φορά στην καριέρα του που ο Τεντόγλου έφτασε τουλάχιστον στα 8,40 μ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τη δεύτερη θέση στον τελικό του μήκους ανδρών στο Diamond League των Βρυξελλών κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σημείωσε καλύτερη επίδοση στα 8,40 μ., σε έναν αγώνα που κρίθηκε στην τελευταία προσπάθεια.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άρχισε τον αγώνα με άλμα στα 8,07 μ. και βελτιώθηκε στα 8,12 μ. στη δεύτερη προσπάθειά του. Στο τρίτο άλμα έφτασε στα 8,31 μ., επίδοση που τον έφερε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, ενώ στην τέταρτη προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,40 μ., καταγράφοντας την καλύτερη επίδοσή του στον τελικό.

Η ανατροπή στην τελευταία προσπάθεια

Ο Τεντόγλου δεν επιχείρησε άλμα στην πέμπτη προσπάθεια και διατήρησε την τελευταία του ευκαιρία για τον έκτο γύρο. Ωστόσο, ο Τατζάι Γκέιλ από την Τζαμάικα ανέτρεψε τα δεδομένα στην τελευταία του προσπάθεια, καθώς σημείωσε 8,46 μ. και πέρασε στην πρώτη θέση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιχείρησε να απαντήσει στο τελευταίο του άλμα, όμως δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του και δεν κατάφερε να βελτιώσει τα 8,40 μ., με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον αγώνα στη δεύτερη θέση.

Η συγκεκριμένη επίδοση ήταν η 18η φορά στην καριέρα του που ο Τεντόγλου έφτασε τουλάχιστον στα 8,40 μ.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ, με καλύτερο άλμα στα 8,23 μ.

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