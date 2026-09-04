Σπύρος Χρυσικόπουλος: Ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία – «Ένωσε» Οθωνούς με Σαλέντο

Ιστορικό κατόρθωμα για τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολύμπησε από την Ελλάδα έως την Ιταλία.

Ο Έλληνας αθλητής υπεραποστάσεων ξεκίνησε από τους Οθωνούς και έφτασε μέχρι τη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στο Σαλέντο στη νότια Ιταλία. Η προσπάθειά του διήρκεσε περισσότερο από μία ημέρα.

Η διαδρομή είχε συνολικό μήκος 91,4 χιλιομέτρων και ο Χρυσικόπουλος παρέμεινε μέσα στη θάλασσα για 31 ώρες και 50 λεπτά.

Το απαιτητικό του ταξίδι ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, οι οποίοι ανήκουν στα Διαπόντια Νησιά και αποτελούν το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών (Marathon Swimmers Federation, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζει και καταγράφει την αυτόνομη κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων σε ανοιχτή θάλασσα).

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε κάποιες φωτογραφίες πριν ξεκινήσει την δύσκολη αποστολή του. Λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα ο κολυμβητής βρίσκεται πάνω σε ένα σκάφος έχοντας πασαλειφθεί με αρκετό αντηλιακό για να προστατευθεί από τις ακτίνες του ηλίου. Φοράει τα γυαλάκια κολύμβησης και το ειδικό σκουφάκι και είναι έτοιμος για το ραντεβού με την ιστορία.