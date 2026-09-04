Μετρό: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα στη «Γραμμή 3» λόγω εργασιών

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Γραμμή 3 του Μετρό από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, λόγω της συνέχισης των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι».

Από τη Δευτέρα 7 έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών

Πριν από την έναρξη των εργασιών και το κλείσιμο των τριών σταθμών, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν ως εξής:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:06 .

προς Δ. Πλακεντίας στις . Από Αιγάλεω προς Δ. Πλακεντίας στις 21:20 .

προς Δ. Πλακεντίας στις . Από Ελαιώνα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:22 .

προς Δ. Πλακεντίας στις . Από Κεραμεικό προς Δ. Πλακεντίας στις 21:25 .

προς Δ. Πλακεντίας στις . Από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:27 .

προς Δ. Πλακεντίας στις . Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30 .

προς Δημοτικό Θέατρο στις . Από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49 .

προς Δημοτικό Θέατρο στις . Από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51 .

προς Δημοτικό Θέατρο στις . Από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53 .

προς Δημοτικό Θέατρο στις . Από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Ο τελευταίος συρμός από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρεί στις 21:06, ενώ ο τελευταίος συρμός από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο θα αναχωρεί στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν τη διαδρομή τους στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα:

Από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται αναχωρήσεις στις 22:02, 22:38 και 23:14 .

θα πραγματοποιούνται αναχωρήσεις στις . Από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα θα πραγματοποιούνται αναχωρήσεις στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».

Η Χ24 θα συνδέει τους σταθμούς Σύνταγμα και Αιγάλεω, εξυπηρετώντας κατά μήκος της διαδρομής τους κλειστούς σταθμούς της Γραμμής 3.

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες στάσεις:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» : υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας, με την ονομασία «ΣΥΝΤΑΓΜΑ».

: υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας, με την ονομασία «ΣΥΝΤΑΓΜΑ». «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» : υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου, με την ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ».

: υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου, με την ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ». «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» : υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού.

: υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού. «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» : υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ».

: υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ». «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» : υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ».

: υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ». «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ»: υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ».

Στην αντίθετη κατεύθυνση, Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα, οι στάσεις θα είναι:

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ» : προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με την ονομασία «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ».

: προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με την ονομασία «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ». «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» : υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ».

: υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ». «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» : υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ».

: υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ». «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» : προσωρινή στάση επί της οδού Ερμού.

: προσωρινή στάση επί της οδού Ερμού. «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» : υπάρχουσα στάση επί της οδού Σταδίου, με την ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ».

: υπάρχουσα στάση επί της οδού Σταδίου, με την ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ». «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ»: υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας, με την ονομασία «ΣΥΝΤΑΓΜΑ».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι προσωρινές αλλαγές κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων».