Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, οχήματα, εναέρια μέσα και εκδόθηκε μήνυμα 112 λόγω της εγγύτητας σε κατοικίες. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης.
  • Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχε και ο δήμος Θερμαϊκού.
  • Καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα παρασκευή σε αγροτοδασική έκταση στην ‘Ανω Περαία Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχε ο δήμος Θερμαϊκού με υδροφόρες.

Καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες εκδόθηκε στις 17:50 μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

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