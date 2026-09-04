Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνω Περαία

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Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα παρασκευή σε αγροτοδασική έκταση στην ‘Ανω Περαία Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:45. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρείχε ο δήμος Θερμαϊκού με υδροφόρες.

Καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες εκδόθηκε στις 17:50 μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.