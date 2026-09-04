Γαλλία: Συναγερμός για σαλμονέλα από κολοκυθόσπορους – 81 κρούσματα, έξι άνθρωποι στο νοσοκομείο

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Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Γαλλίας έπειτα από ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με παρτίδα κολοκυθόσπορων και έχει προκαλέσει 81 κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας, τα περιστατικά καταγράφηκαν από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, ενώ έξι από τους ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Στο επίκεντρο εταιρεία στη νοτιοδυτική Γαλλία

Η έρευνα των υγειονομικών αρχών στρέφεται σε κολοκυθόσπορους που είχαν υποστεί επεξεργασία από εταιρεία τροφίμων στη νοτιοδυτική Γαλλία, αναφέρει το Reuters.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν διανεμηθεί σε πολλά καταστήματα λιανικής πώλησης, μεταξύ των οποίων και σημεία της αλυσίδας Grand Frais.

Μετά τον εντοπισμό της πιθανής σύνδεσης με τα κρούσματα, τα επίμαχα προϊόντα ανακλήθηκαν.

Έξι άνθρωποι στο νοσοκομείο

Από τους 81 ανθρώπους που μολύνθηκαν, έξι εισήχθησαν σε νοσοκομείο, ενώ ακόμη δύο χρειάστηκε να λάβουν φροντίδα σε τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Όλοι τους έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς τα συμπτώματά τους υποχώρησαν.

Η σαλμονέλα είναι βακτήριο που μπορεί να προκαλέσει τροφική δηλητηρίαση και γαστρεντερίτιδα, γνωστή ως σαλμονέλωση. Μεταξύ των συνηθέστερων συμπτωμάτων είναι η διάρροια, ο πυρετός και ο κοιλιακός πόνος.