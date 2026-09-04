Σκύρος: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του υπόπτου που είχε προσαχθεί για τις δύο φωτιές σε Κλούθρο και Χάρτσα

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Ένταλμα σύλληψης σε βάρος άνδρα εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, στο πλαίσιο της έρευνας για τις δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, στις θέσεις Κλούθρο και Χάρτσα.

Η εξέλιξη προέκυψε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη συνολική αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού που είχε συγκεντρωθεί για τις δύο υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Ο άνδρας είχε προσαχθεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 ως ύποπτος, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας και να δώσει εξηγήσεις για τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αρμόδιες αρχές. Κατά την εξέτασή του, δεν παραδέχθηκε εμπλοκή στις δύο πυρκαγιές.

Οι έρευνες, ωστόσο, συνεχίστηκαν και το αποδεικτικό υλικό τέθηκε υπόψη των αρμόδιων εισαγγελικών και δικαστικών αρχών. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των ευρημάτων και των υπόλοιπων πληροφοριών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή του ίδιου προσώπου και στα δύο περιστατικά. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές και ακολούθησε η έκδοση του εντάλματος σύλληψης.

Οι δύο πυρκαγιές στη Σκύρο

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου 2026, στη θέση Κλούθρο, και έκαψε συνολική έκταση 4.090 στρεμμάτων.

Η δεύτερη ξέσπασε στις 29 Αυγούστου 2026, περίπου στις 02:45, στη θέση Χάρτσα, όπου κάηκαν 4 στρέμματα.

Το προανακριτικό υλικό συγκέντρωσε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας, το οποίο διεξήγαγε τις έρευνες σε συντονισμό και υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκτέλεση του εντάλματος και την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Παράλληλα, η Δ.Α.Ε.Ε. και τα αρμόδια Ανακριτικά Κλιμάκια συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που εμπλέκονται σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση.

Σε ό,τι αφορά τη στάση του απέναντι σε ανάλογες υποθέσεις, το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει: «Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε εμπρηστική ενέργεια από πρόθεση, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».