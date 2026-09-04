Μεσσήνη: Προφυλακιστέος ο 60χρονος για τους 4 εμπρησμούς σε 4 ημέρες

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 60χρονος που κατηγορείται για τέσσερις πυρκαγιές από πρόθεση, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης. Η απολογία του στα Δικαστήρια Καλαμάτας διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι προκάλεσε τις πυρκαγιές που του αποδίδονται. Καθοριστικό στοιχείο στη δικογραφία φέρεται να αποτελεί βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας και στο οποίο, κατά τις Αρχές, έχει καταγραφεί ο 60χρονος.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε περιορισμένη έκταση και δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Στην απόφαση των δικαστικών Αρχών εκτιμάται ότι βάρυνε ιδιαίτερα το γεγονός πως ο 60χρονος είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για δύο πυρκαγιές. Μετά την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος, φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να προκάλεσε ακόμη δύο πυρκαγιές, τρεις ημέρες αργότερα.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα, το οποίο θα οριστεί από τις αρμόδιες Αρχές.