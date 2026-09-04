Μαραθώνας: Προσήχθησαν η κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης – Βρέθηκαν οστά τυλιγμένα σε σεντόνι σε αποθήκη του σπιτιού

Εξελίξεις στην υπόθεση του θρίλερ με την ηλικιωμένη, στον Μαραθώνα, αφού πριν από λίγο προσήχθησαν η κόρη και ο εγγονός της.

Νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν οστά, τυλιγμένα σε σεντόνι, σε αποθήκη του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, όπως μετέδωσε το enikos.gr. Εικάζεται ότι τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη, η οποία φέρεται να είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια και υπήρχε η καταγγελία ότι είχε θαφτεί στην αυλή του σπιτιού.

Η κόρη, εξάλλου, φέρεται να είχε παραδεχτεί ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και την είχαν θάψει στην αυλή της κατοικίας, ώστε να εισπράττει τη σύνταξή της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέχρι και πριν από λίγο καιρό και έως και τον Αύγουστο γίνονταν αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης.

Από χθες, οι αστυνομικές αρχές, με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων «όργωναν» την αυλή για να εντοπίσουν τη σορό της ηλικιωμένης, χωρίς να βρουν κάποιο ίχνος της.

Τελικά το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν οστά σε αποθήκη του σπιτιού και ήταν τυλιγμένα σε σεντόνι. Στο σημείο έχει μεταβεί εισαγγελέας, ενώ έχουν ενημερωθεί και ανθρωπολόγος και ιατροδικαστής ώστε να μεταβούν στο σπίτι, σε μία προσπάθεια να εξακριβωθεί εάν τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν υπήρχαν οικονομικές διαφορές και κληρονομικά ζητήματα μεταξύ των μελών της οικογένειας.

«Δεν έκανα κηδεία στη μητέρα μου, είναι προσωπικά θέματα αυτά»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η 68χρονη κόρη της ηλικιωμένης είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται πού ακριβώς βρίσκεται θαμμένη η μητέρα της. «Δεν θυμάμαι πού έχω τη μητέρα μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος και η ταφή της έγιναν πριν από περίπου 10 χρόνια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια. «Ήταν μεγάλη σε ηλικία η μάνα μου, πέθανε από βιολογικά αίτια. Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα μου, δεν της έκανα κηδεία». Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν πραγματοποιήθηκε κηδεία, η απάντησή της ήταν: «Είναι προσωπικά θέματα αυτά».

Η 68χρονη, που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εμφανίστηκε, ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αρνείται να μιλήσει ακόμη και με τον γιο της.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν μου λέει πού είναι η γιαγιά μου»

Ο εγγονός της ηλικιωμένης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί και υποστήριξε πως η μητέρα του δεν του αποκαλύπτει πού βρίσκεται η γιαγιά του.

«Η μητέρα μου έχει κάνει παρανομία, αλλά δεν λέει ούτε σε μένα πού έχει βάλει τη γιαγιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, όταν στο παρελθόν ρωτούσε τη μητέρα του για τη γιαγιά του, εκείνη του απαντούσε πως «έχω τακτοποιήσει το θέμα, μην ασχολείσαι».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχε συχνή επαφή με τη γιαγιά του, καθώς βρισκόταν στα Τρίκαλα μαζί με τον πατέρα του και δεν έμενε μόνιμα στην περιοχή.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν… δεν μπορεί…», είπε αρχικά ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν συνέχεια γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου, πήγαινα και για δουλειές», συμπληρώνει ο εγγονός.