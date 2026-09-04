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Φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας – «Σηκώθηκαν» και 2 αεροσκάφη

Σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας, κινητοποιώντας 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Ο Δήμος Καλαμάτας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας.
  • Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
  • Ο Δήμος Καλαμάτας συνδράμει με υδροφόρες, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

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