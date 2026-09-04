Φωτιά στο Ασπρόχωμα Μεσσηνίας – «Σηκώθηκαν» και 2 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.
Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν ριχτεί 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.