Φωτιά στην Ηλεία – Επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (4/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Θίνες Βαρθολομιού, στην Ηλεία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 14:30.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Πηνειού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα με drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.