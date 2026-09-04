Σδούκου: Πακέτο μέτρων και σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και την επόμενη τετραετία, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα υπερβούν τη λογική ενός ακόμη πακέτου παροχών και θα δώσουν στους πολίτες μια σαφή προοπτική για την επόμενη ημέρα της χώρας και την επόμενη τετραετία, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στο FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

Αναφέρθηκε στις εκλογές της άνοιξης του 2027, στη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με την καθημερινότητα των πολιτών και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης. Ολοκληρώνοντας, παρέπεμψε στην κάλπη του 2027 για την τελική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. «Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θέλουμε να τα ζυγίσει ο κόσμος, να δει συνολικά αν τα θετικά υπερτερούν έναντι των αρνητικών, εάν η χώρα προχωράει βήμα-βήμα κάθε χρόνο προς το καλύτερο», είπε.

Ερωτώμενη για τη ΔΕΘ και πιθανά μέτρα, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι «τα μέτρα έχουν κλειδώσει, μια μέρα υπομονή ακόμα, και θα τα ακούσουμε ολοκληρωμένα από τον πρωθυπουργό. Αυτό όμως που πρέπει να περιμένουμε φέτος, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ακόμη πακέτο μέτρων. Θα ακούσουμε και μία προοπτική για τη ζωή μας τα επόμενα χρόνια, για την Ελλάδα του 2030. Ένα σχέδιο και για την επόμενη μέρα της χώρας αλλά και για την επόμενη τετραετία, που θα είναι υλοποιήσιμο, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξέρει πολύ καλά πώς να κρατά σταθερή την πορεία της χώρας προς τα εμπρός, παρόλο που πλέον, με την παγκόσμια κρίση και τους πολέμους, η αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον είναι τεράστια και σίγουρα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι «σε αντίθεση με αυτά που κάνει η αντιπολίτευση, είτε μιλάει στη Θεσσαλονίκη είτε στην Κρήτη και μοιράζει δισεκατομμύρια, ο πρωθυπουργός δεν πηγαίνει εκεί για να μοιράσει χρήματα που δεν υπάρχουν. Ό,τι ανακοινωθεί εκεί θα είναι απολύτως κοστολογημένο, θα έχει μόνιμα μέτρα και θα είναι και δημοσιονομικά ασφαλές. Όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν επειδή υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που μας δίνει τη δυνατότητα αυτή. Όμως αυτό το περιθώριο δεν “έπεσε” ξαφνικά από τον ουρανό, δημιουργήθηκε επειδή η οικονομία μας αναπτύχθηκε, επειδή περιορίστηκε η φοροδιαφυγή».

Υπογράμμισε δε, ότι «όσο η οικονομία μας προοδεύει και πάει καλύτερα, τόσο θα πρέπει να μεταφράζεται σε απτό αποτέλεσμα για τα νοικοκυριά, σε απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Γι’ αυτό θα ακούσετε μέτρα που θα αγγίζουν οικογένειες, εργαζόμενους, συνταξιούχους αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλοι εξάλλου αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει το στεγαστικό πρόβλημα και πολλά νοικοκυριά πιέζονται».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «πολλά από αυτά που λέει είναι πάρα πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία στα λόγια και στ’ αυτιά των συμπολιτών μας. Ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι αυτά που λέει ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να τα υλοποιήσει. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να τα υλοποιήσει όπως τα λέει και, δεύτερον, γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες με την οροφή στην αύξηση των δαπανών από χρόνο σε χρόνο. Είναι λογικό λοιπόν να τίθεται ένα θέμα αναξιοπιστίας. Δεν έμαθαν από το παρελθόν; Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, θα έπρεπε να έχει την εμπειρία και τη γνώση να το ξέρει, όπως θα έπρεπε και τα στελέχη του κόμματός του να έχουν μια σοβαρότητα και να μη σχεδιάζουν βουτιά στα κοσμήματα των πολιτών σε σπίτια ή θυρίδες».

Υπογράμμισε ότι «παρακολούθησα όμως με ενδιαφέρον -και είναι για μένα θετικό βήμα- τη δέσμευσή τους ότι θα καταθέσουν το πρόγραμμά τους για κοστολόγηση. Εκεί βέβαια θα φανεί ότι δεν ισχύουν τα νούμερα που μας έδωσαν. Κάθε κατεργάρης θα μπει τότε στον πάγκο του».

Η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός παραμένει συνεπής σε αυτό που έλεγε, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Είχε πει ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη θητεία της και αυτό κάνει. Προφανώς λοιπόν έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες δουλειάς για να υλοποιήσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί και σε καμία περίπτωση δεν θα αντιμετωπίσουμε αυτό το διάστημα σαν έναν παρατεταμένο προεκλογικό χρόνο, που ξαφνικά σταματούν όλα και αρχίζουμε να περιμένουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «μια σειρά έργων που θα αποδίδονται στους πολίτες όλο το επόμενο διάστημα και θα διαπιστώνεται στην πράξη η αναβάθμιση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των υποδομών και πάρα πολλών ακόμη τομέων. Θα βλέπετε την ολοκλήρωση πολλών έργων και όλων των υποσχέσεών μας. Εξάλλου, αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο για να μας κρίνει ο κόσμος στην ώρα της κάλπης, η συνολική προσπάθεια που έκανε αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και το χειροπιαστό αποτέλεσμα που παρήχθη».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θέλουμε να τα ζυγίσει ο κόσμος, να δει συνολικά αν τα θετικά υπερτερούν έναντι των αρνητικών, εάν η χώρα προχωράει βήμα-βήμα κάθε χρόνο προς το καλύτερο».