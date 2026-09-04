Τροχαίο στην Ηλιούπολη: Κλεμμένο ΙΧ συγκρούστηκε με ταξί, το οποίο κατέληξε σε αυλή πολυκατοικίας – Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην Ηλιούπολη, όταν ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, συγκρούστηκε με ταξί. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το όχημα και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με το notia.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως. Το ταξί κινούνταν στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν το λευκό όχημα εισήλθε με ταχύτητα στη διασταύρωση από την οδό Αχιλλέως, παραβιάζοντας την πινακίδα STOP.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ταξί κατέληξε στο πεζοδρόμιο και ακινητοποιήθηκε στα προστατευτικά κάγκελα αυλής παρακείμενης πολυκατοικίας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον οδηγό

Αμέσως μετά το τροχαίο, ο οδηγός του λευκού οχήματος άνοιξε την πόρτα του οχήματος και απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι το αυτοκίνητο ήταν δηλωμένο ως κλεμμένο.

Στη διασταύρωση έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.