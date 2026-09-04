Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του – Στο επίκεντρο η στρατηγική σχέση των δύο χωρών

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Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπαντρ Αμπντελάτι, βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, οι περιφερειακές εξελίξεις και οι προσπάθειες για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή.

Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών επαφών των δύο υπουργών, εξετάστηκε η ισχυρή στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Αιγύπτου.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν, παράλληλα, τρόπους για την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις και στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ, οι Γεραπετρίτης και Αμπντελάτι αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις και συζήτησαν τις δυνατότητες περαιτέρω συντονισμού των δύο πλευρών.

Παράλληλα, εξετάστηκε το πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου–Αιγύπτου, η οποία αποτελεί σημαντικό πυλώνα περιφερειακού συντονισμού και συνεργασίας.