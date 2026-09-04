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Χερσόνησος: Άγρια επίθεση από τον Σαουδάραβα σύζυγό της κατήγγειλε 33χρονη – Κάλεσε το 112 για να ζητήσει βοήθεια

Ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε χθες (3/9/3036) σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, όταν μια 33χρονη γυναίκα από τη Σαουδική Αραβία κάλεσε το 112, καταγγέλλοντας ότι δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η γυναίκα φέρει μώλωπες από τα χτυπήματα.

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Ένα επεισόδιο μεταξύ ενός ζευγαριού από τη Σαουδική Αραβία, σημειώθηκε χθες  (3/9/3036) σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, όταν μια 33χρονη γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια μέσω του 112.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η κλήση κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, με άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, να σπεύδουν στο ξενοδοχείο προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 33χρονης, είχε προηγηθεί έντονο επεισόδιο με τον σύζυγό της μέσα στο δωμάτιο όπου διέμεναν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, όπως ανέφερε στις Αρχές, ο άνδρας φέρεται να τη χτύπησε με τα χέρια του στο σώμα, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει μώλωπες.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται ενδελεχώς τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα για το περιστατικό.

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