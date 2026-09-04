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Χαλκιδική: Συνελήφθη 70χρονος Ρουμάνος για εμπρησμό από αμέλεια – Από τη φωτιά κάηκαν 8 στρέμματα

Στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας 70χρονος Ρουμάνος κατηγορούμενος για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή. Από την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το προηγούμενο 24ωρο, κάηκαν 8 στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής γης στην περιοχή Γερακινή του Δήμου Πολυγύρου.

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Κοινωνία

Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 70χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι Αρχές στη Χαλκιδική, για εμπρησμό από αμέλεια.
  • Από την πυρκαγιά κάηκαν 8 στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής γης στην περιοχή.
  • Η φωτιά προκλήθηκε όταν ο συλληφθείς έβαλε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης στην περιοχή Γερακινή, στον Δήμο Πολυγύρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 70χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι Αρχές στη Χαλκιδική, για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να ευθύνεται για πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το προηγούμενο 24ωρο σε αγροτική περιοχή, όπως προέκυψε από την έρευνα της Πυροσβεστικής.

H πυρκαγιά, από την οποία κάηκαν 8 στρέμματα χορτολιβαδικής και αγροτικής γης στη Χαλκιδική, προκλήθηκε, όταν ο 70χρονος, ο οποίος συνελήφθη, έβαλε φωτιά σε στοίβα με υπολείμματα βλάστησης στην περιοχή Γερακινή, στον Δήμο Πολυγύρου.

Οι φλόγες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επεκτάθηκαν σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

 

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