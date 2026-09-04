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Πειραιάς: Συνελήφθη 26χρονος με περισσότερα από 2 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του

Οι έλεγχοι της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντατικοποιούνται για την αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο λιμάνι, με αποτέλεσμα την πρόσφατη σύλληψη ενός 26χρονου. Στην κατοχή του νεαρού, καθώς και σε έρευνα στην κατοικία του στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από δύο κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας και χρηματικό ποσό 4.900 ευρώ.

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Πειραιάς/σύλληψη ναρκωτικά
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για την αποτροπή και τον εντοπισμό διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
  • Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη ένας 26χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης εντός Ε/Γ-Ο/Γ, με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών.
  • Συνολικά, οι κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης ξεπερνούν τα δύο κιλά, ενώ τα χρηματικά ποσά από την έρευνα στην κατοικία του στην Αθήνα, ανέρχονται σε 4.900 ευρώ.

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Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για την αποτροπή και τον εντοπισμό διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η σύλληψη 26χρονου, στην κατοχή του οποίου, εντοπίστηκαν περισσότερα από δύο κιλά κάνναβης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, ο έλεγχος από τα στελέχη της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου έγινε εντός του Ε/Γ-Ο/Γ, με τη συνδρομή του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Στην χειραποσκευή του 26χρονου, εντοπίστηκε μία νάιλον συσκευασία με 1.080 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ακόμη μία με 0,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, ο νεαρός επιχείρησε να τραπεί σε φυγή, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από τα στελέχη του Λιμενικού.

Η έρευνα συνεχίστηκε στην κατοικία του στην Αθήνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου, σύμφωνα με το ΛΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 881,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 97,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και 4.600 ευρώ.

Από το όχημά του κατασχέθηκαν ακόμη 300 ευρώ, ενώ από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο. Συνολικά, οι κατασχεθείσες ποσότητες κάνναβης, ξεπερνούν τα δύο κιλά, ενώ τα χρηματικά ποσά ανέρχονται συνολικά σε 4.900 ευρώ.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι ναρκωτικές ουσίες και οι ζυγαριές, πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής.

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