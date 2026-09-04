Θεσσαλονίκη: «Τελευταία ευκαιρία να σωθεί το ΕΣΥ» – Συγκέντρωση και πορεία των υγειονομικών ενόψει της ΔΕΘ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι υγειονομικοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι πραγματοποίησαν την καθιερωμένη πορεία που «ανοίγει» τον χορό των κινητοποιήσεων ενόψει της ΔΕΘ.

Με βασικά αιτήματα ένα καλύτερο ΕΣΥ, αυξήσεις στους μισθούς, περισσότερες προσλήψεις, μόνιμο και πιο εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και επέκταση και στις υπόλοιπες ειδικότητες των βαρέων και ανθυγιεινών, γιατροί και νοσηλευτικές πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, ενόψει των εγκαινίων, αύριο, της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κρατώντας μαύρα μπαλόνια, πλακάτ και πανό, οι συμμετέχοντες στο λεγόμενο «καραβάνι υγείας» διεκδικούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Όπως μεταδίδει η voria.gr, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έκανε λόγο για «πενιχρούς μισθούς, αντίξοες συνθήκες εργασίας και εργασιακή εξάντληση», τονίζοντας τις «τεράστιες ελλείψεις» στο προσωπικό που «κάνει διπλοβάρδιες για να υπάρχει πάντα ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής».

«Οι συνάδελφοι φεύγουν στο εξωτερικό ή μπαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν. Τα νοσοκομεία ανήκουν στον λαό και όχι στα ιδιωτικά κεφάλαια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κάνοντας λόγο για «μια τελευταία ευκαιρία να γίνει ελκυστικό το ΕΣΥ, πριν καταρρεύσει».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος μίλησε για «φιέστες και εγκαίνια» και όχι ουσιαστικές λύσεις. «Οι ανακαινίσεις είναι αυτονόητες, δεν είναι να πανηγυρίζουμε για τέτοια πράγματα», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την περιοδεία του κλιμακίου του υπουργείου Υγείας σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει ΔΕΘ.

Ένταση με τους αστυνομικούς

Μετά την συγκέντρωση στο «Ιπποκράτειο» το «καραβάνι υγείας» έκανε πορεία με προορισμό το Διοικητήριο. Η πορεία των διαδηλωτών πέρασε από το Θεαγένειο, ενώ στη συμβολή λεωφόρου Στρατού και οδού Καυταντζόγλου είχε στηθεί φραγμός της αστυνομίας για να μην επιτραπεί στους υγειονομικούς να προχωρήσουν προς το Συνεδριακό Κέντρο Βελλίδειο, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση με αστυνομικούς.

Η πορεία στη συνέχεια αναμενόταν να περάσει από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, πριν καταλήξει στο ΥΜΑΘ.

Οι συγκεντρώσεις

Σήμερα, εκτός από τους υγειονομικούς, οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στις 6 το απόγευμα οι ένστολοι θα συγκεντρωθούν στον Λευκό Πύργο.

Αύριο είναι η μεγάλη μέρα των κινητοποιήσεων, καθώς θα βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Από τις 5 το απόγευμα και μετά θα βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεντρώσεις κυρίως στην πλατεία της ΧΑΝΘ, στο άγαλμα του Βενιζέλου αλλά και στην Καμάρα.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει, επίσης, φοιτητές, αγρότες και εργαζόμενοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Δείτε εικόνες από την κινητοποίηση των υγειονομικών: