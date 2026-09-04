Συναγερμός στη Γερμανία: Νέες απόπειρες δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο – Φόβοι για οργανωμένο σχέδιο

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Νέες απόπειρες δολιοφθοράς στο γερμανικό ενεργειακό δίκτυο κινητοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές της χώρας, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο που η Γερμανία παραμένει σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, στον απόηχο της απόπειρας επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας, την ευθύνη για την οποία το Βερολίνο έχει καταλογίσει στη Ρωσία.

Απόπειρα βραχυκυκλώματος στο Ντόρμαγκεν

Η Bild, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης, σύμφωνα με την έκθεση.

Ύποπτη δραστηριότητα στο Γκάντερκέζε

Σε ξεχωριστό περιστατικό η αστυνομία της πόλης Γκάντερκέζε, στη βόρεια Γερμανία, απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση σε έναν σταθμό μετασχηματισμού, σύμφωνα με την Bild και άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, οι αρχές απέκλεισαν μια μεγάλη περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις στον τομέα του Όλντενμπουργκ, κοντά στη Βρέμη, ενώ πάνω από το σημείο επιχειρούσε και αστυνομικό ελικόπτερο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό NDR ότι στη διάρκεια της νύκτας παρατηρήθηκε κάτι ύποπτο για το οποίο χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.

Ανάλογα περιστατικά σε Μπέργκχαϊμ και Βραδεμβούργο

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η γερμανική αστυνομία επεσήμανε ότι υπάρχουν υποψίες για «πράξη δολιοφθοράς» σε υποσταθμό της εταιρίας διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion στο Μπέργκχαϊμ, στη δυτική Γερμανία.

Επίσης σε άλλο περιστατικό συσκευές που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Όπως αποκαλύπτει η Bild, οι συσκευές που βρέθηκαν μοιάζουν με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις άλλες υποθέσεις, με τους ερευνητές να εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται ο ίδιος δράστης ή η ίδια ομάδα.

Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο εάν η αστυνομική επιχείρηση στον υποσταθμό του Γκάντερκέζε, στη Κάτω Σαξονία, συνδέεται με την πιθανολογούμενη δολιοφθορά στο Ντόρμαγκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Bild