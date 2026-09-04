Νότια Κορέα: Εξετάζει στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ – Τα 3 σενάρια ανάπτυξης και οι πιέσεις Τραμπ

Σε αναθεώρηση των επιλογών της, συμπεριλαμβανομένης της λήψης στρατιωτικών μέτρων, προχωρά η Σεούλ για την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της συμμαχίας της με την Ουάσινγκτον και τις εγχώριες πολιτικές και νομικές προκλήσεις.

Η προεδρία της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει στρατιωτικά μέσα, διαψεύδοντας ωστόσο πληροφορίες εγχώριων μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει οριστική απόφαση αποστολής δυνάμεων.

Τα σενάρια ανάπτυξης δυνάμεων

Αρκετά νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα δίκτυα JTBC και MBC, ανέφεραν αργά την Πέμπτη ότι η Σεούλ προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα πριν από το τέλος του έτους και ενδέχεται να ζητήσει την έγκριση του κοινοβουλίου εντός του μήνα.

Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, στις επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

Ένα αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας.

Ένα πλοίο εφοδιαστικής υποστήριξης.

Μια μονάδα εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι η Σεούλ έχει συζητήσει την κλίμακα και τη φύση μιας πιθανής συνεργασίας με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία.

«Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί»

Αξιωματούχος της προεδρίας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Νότια Κορέα συζητά πρακτικούς τρόπους για να συμβάλει στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά και επιβεβαίωσε ότι τα στρατιωτικά μέτρα βρίσκονται μεταξύ των επιλογών που επανεξετάζονται.

«Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί», τόνισε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Σεούλ θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις εγχώριες νομικές διαδικασίες, τη στρατιωτική ετοιμότητα στην Κορεατική Χερσόνησο και την έγκριση του κοινοβουλίου.

Ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε «μη αληθείς» τους ισχυρισμούς ότι η Νότια Κορέα δεν έχει παράσχει καμία βοήθεια σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η Σεούλ συζητά εδώ και καιρό πρακτικές συνεισφορές με τη διεθνή κοινότητα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι συνομιλίες ασφαλείας μεταξύ Νότιας Κορέας και ΗΠΑ «δεν σημειώνουν πρόοδο επί του παρόντος» και ότι οι ημιαγωγοί περιλαμβάνονται στα ζητήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζέι-μιουνγκ, ενδέχεται να συζητήσει τις επιλογές για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την ερχόμενη εβδομάδα.

Οι πιέσεις Τραμπ

Η κινητικότητα αυτή ακολουθεί ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social τον Αύγουστο, στην οποία ανέφερε ότι περιέκοψε τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ – Νότιας Κορέας, εν μέρει επειδή η Σεούλ αρνήθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Μπαν Κιλ-τζου, καθηγητής διεθνών σπουδών ασφαλείας στην Εθνική Διπλωματική Ακαδημία της Κορέας, εκτίμησε ότι μια ανάπτυξη δυνάμεων θα έστελνε ένα σημαντικό σήμα στην Ουάσινγκτον ότι η Σεούλ παραμένει πρόθυμη να αναλάβει τις ευθύνες της συμμαχίας, παρά τις πρόσφατες τριβές για το εμπόριο και άλλα ζητήματα.

«Μια ανάπτυξη δυνάμεων θα βοηθούσε τη Νότια Κορέα να διαχειριστεί τους κινδύνους της συμμαχίας και να ενισχύσει τα διαπιστευτήριά της ως υπόδειγμα συμμάχου των ΗΠΑ, σε μια στιγμή που η Ουάσινγκτον ζητεί από τους εταίρους της να κάνουν περισσότερα», δήλωσε ο Μπαν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αναφερόμενες επιλογές υποδεικνύουν μια συνεισφορά «μεσαίας έντασης», η οποία θα αποδείκνυε την υποστήριξη της Σεούλ στις διεθνείς προσπάθειες στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς να ισοδυναμεί με συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Από την πλευρά του, ο συνταξιούχος αντιστράτηγος Τσουν Ιν-μπαμ, πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων της Νότιας Κορέας, δήλωσε στο Reuters ότι μια αποστολή θα ήταν σύμφωνη με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

«Είναι σημαντικό να συμβάλουμε στη διασφάλιση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά, επειδή η Νότια Κορέα έχει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα συνδεδεμένα με τη θαλάσσια οδό», ανέφερε ο Τσουν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η «ασύμμετρη» σχέση της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ καθιστά προτιμότερη μια προληπτική και ενεργή ανταπόκριση.

Νομικά εμπόδια, η κοινή γνώμη και το προηγούμενο του 2009

Βάσει της νομοθεσίας της Νότιας Κορέας, οι στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό απαιτούν την έγκριση της Εθνοσυνέλευσης.

Ωστόσο, η υποστήριξη της κοινής γνώμης ενδέχεται να είναι περιορισμένη: δημοσκόπηση της Gallup Korea τον Μάρτιο έδειξε ότι το 55% των πολιτών αντιτίθεται στην αποστολή νοτιοκορεατικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ μόλις το 30% υποστηρίζει μια τέτοια κίνηση.

Εάν εγκριθεί, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη ναυτική ανάπτυξη της Νότιας Κορέας εκτός της Κορεατικής Χερσονήσου από τον Μάρτιο του 2009, όταν η μονάδα κατά της πειρατείας Cheonghae εστάλη στον Κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με τα αρχεία του υπουργείου Άμυνας.

Η συγκεκριμένη μονάδα παραμένει αναπτυγμένη στα ανοιχτά της Σομαλίας στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών ναυτικής ασφάλειας και προστασίας της εμπορικής ναυτιλίας.

Το διακύβευμα για την οικονομία της χώρας είναι τεράστιο, καθώς η Νότια Κορέα βασίστηκε στα Στενά του Ορμούζ για το 61% των εισαγωγών αργού πετρελαίου και το 54% των εισαγωγών νάφθας κατά το περασμένο έτος.