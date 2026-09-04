Τροχαίο στην παραλιακή: Ανατράπηκε μηχανή στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο συνέβη στις 7 το πρωί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλέτα ανετράπη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί και η μηχανή να παραμείνει στο οδόστρωμα.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία.
Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσίασε προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.