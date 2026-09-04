Τροχαίο στην παραλιακή: Ανατράπηκε μηχανή στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, τραυματίστηκε ο οδηγός

Στις 7 το πρωί, τροχαίο συνέβη στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου, όταν μοτοσικλέτα ανετράπη. Ο αναβάτης τραυματίστηκε, ενώ περιπολικά της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την παραλαβή του. Η κυκλοφορία, που είχε προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει πλέον αποκατασταθεί.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο συνέβη στις 7 το πρωί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου.
  • Μοτοσικλέτα ανετράπη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσίασε προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο συνέβη στις 7 το πρωί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Μαρίνας του Φλοίσβου, προκαλώντας δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μοτοσικλέτα ανετράπη, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί και η μηχανή να παραμείνει στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσίασε προβλήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

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