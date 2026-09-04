Θλίψη στην Πάτρα: Πέθανε ο Γιάννης Κουλούρης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας

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Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είχε μακρά παρουσία στην κομματική οργάνωση του νομού Αχαΐας.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, ο Γιάννης Κουλούρης εισήχθη στο νοσοκομείο το απόγευμα της Πέμπτης (3/9), ύστερα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγες ώρες αργότερα, αργά τη νύχτα.

Η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κουλούρη προκάλεσε σοκ σε δεκάδες στελέχη του κόμματος, που έσπευσαν να εκφράσουν την οδύνη τους με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο ίδιος ήταν για χρόνια δραστήριος.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Κουλούρης

Ο Γιάννης Κουλούρης είχε διαγράψει πολυετή πορεία στη Νέα Δημοκρατία και είχε χαρακτηριστεί ως παλιό και δοκιμασμένο στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, έχοντας αναλάβει κατά καιρούς σημαντικές οργανωτικές αρμοδιότητες στην Αχαΐα. Το 2022 είχε αναλάβει καθήκοντα Τομεάρχη στη Γραμματεία Οργανωτικού της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Οι παλαιότεροι τον θυμούνται από τη δράση του στην ΟΝΝΕΔ Αγίου Διονυσίου, όπου διετέλεσε Πρόεδρος επί σειρά ετών.

Το 2018 είχε διεκδικήσει την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως Πατρών στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ο Γιάννης Κουλούρης είχε αναλάβει άλλη μία θέση ευθύνης. Με απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, έπειτα από εισήγηση της ΔΕΕΠ Αχαΐας, ορίστηκε Υπεύθυνος του Τομέα Παλαιών Στελεχών.

Ο ίδιος είχε αποδεχθεί τη θέση κάνοντας λόγο για την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας και της προσφοράς των ανθρώπων που στήριξαν επί δεκαετίες τη Νέα Δημοκρατία, ενώ είχε ξεκινήσει κύκλο επαφών και δράσεων με παλαιά στελέχη σε ολόκληρη την Αχαΐα.

Παράλληλα, είχε παρουσία και στα επαγγελματικά δρώμενα της Πάτρας, καθώς είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ναυτικών Πρακτόρων Λιμένος Πατρών, συμμετέχοντας επί χρόνια στη διοίκηση του ιστορικού συλλόγου.

Η απώλειά του αφήνει κενό στην τοπική Νέα Δημοκρατία, στην οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών από διαφορετικές θέσεις, παραμένοντας μέχρι το τελευταίο διάστημα ενεργός στα οργανωτικά και πολιτικά δρώμενα της Αχαΐας.