Μαραθώνας: «Η μητέρα μου έλεγε ότι το είχε τακτοποιήσει» – Τι αποκαλύπτει ο εγγονός μετά την ομολογία της μητέρας του ότι έθαψε τη γιαγιά στην αυλή

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την ηλικιωμένη, που φέρεται να τάφηκε στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε με την κόρη και τον εγγονό της, στην παραλία του Μαραθώνα. Η κόρη φέρεται να ομολόγησε ότι την έθαψε σε χώρο στην αυλή της κατοικίας, προκειμένου η ίδια να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από την σύνταξή της. Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η γυναίκα υπέδειξε στους αστυνομικούς και το σημείο όπου είχε θάψει τη μητέρα της. Ωστόσο, παρά τις έρευνες των αστυνομικών στην αυλή της κατοικίας, δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος της γιαγιάς. Την ίδια ώρα, ο εγγονός αποκαλύπτει ότι η μητέρα του του έλεγε πως έχει «τακτοποιήσει» το θέμα και έχει θάψει την άτυχη ηλικιωμένη.

Η καταγγελία που οδήγησε στις έρευνες

Το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της 90χρονης κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι έχει χάσει την επαφή με την γιαγιά της, εδώ και περίπου 10 χρόνια. Όπως ανέφερε, η ηλικιωμένη δεν είχε δώσει σημεία ζωής όλα αυτά τα χρόνια και αυτό την έχει θορυβήσει.

Οι αστυνομικοί άρχισαν τις έρευνες για την υπόθεση, αναζητώντας στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομα της ηλικιωμένης και διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, γεγονός που γέννησε περισσότερα ερωτήματα.

Χθες, οι συνεργεία με μπουλντόζες πήγαν στο χωριό και πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο ίχνος της ηλικιωμένης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να ομολόγησε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και είχε ταφεί στο συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου η ίδια να συνεχίσει να εισπράττει τα χρήματα από την σύνταξή της.

Οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν τον εισαγγελέα για την υπόθεση, ο οποίος έδωσε εντολή να μη συλληφθεί στο παρόν στάδιο η κόρη της ηλικιωμένης και να συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού.

Όταν αυτό συμβεί, θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί και το εάν ευσταθούν οι ισχυρισμοί της κόρης ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Στο «τραπέζι» βρίσκονται όλα τα σενάρια, ακόμη και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, αν και δεν θεωρείται το πλέον πιθανό.

Παράλληλα, οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και τον τραπεζικό λογαριασμό της ηλικιωμένης, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν κινήσεις ή αναλήψεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

«Δεν έχω καμία ανάμειξη, μου έλεγε ότι το έχει τακτοποιήσει», λέει ο εγγονός

Την στιγμή που οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται με τις αρχές να επιχειρούν να φωτίσουν όλες τις πτυχές, ο εγγονός της ηλικιωμένης περιγράφει στο ΕΡΤnews όσα είχε μάθει από την μητέρα του για την τύχη της γιαγιάς του.

Ο εγγονός διέμενε για κάποια περίοδο στο σπίτι με τη μητέρα και τη γιαγιά του, αλλά στη συνέχεια, όπως αναφέρει μετακόμισε με τον πατέρα του στην πόλη των Τρικάλων. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η μητέρα του, του έλεγε πως έχει «τακτοποιήσει» το θέμα και τον καλούσε να μην ασχολείται. Η περιγραφή του, είναι ανατριχιαστική.

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μητέρα μου τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, γιατί εγώ δεν έμενα συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει, αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν… δεν μπορεί…», λέει αρχικά ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή. Είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν συνέχεια γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου, πήγαινα και για δουλειές», συμπληρώνει ο εγγονός.

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Οι μαρτυρίες των γειτόνων

Γείτονας της οικογένειας, ανέφερε ότι είχε επισκεφθεί το σπίτι στο παρελθόν: «Είχα έρθει πριν από μερικούς μήνες, έναν χρόνο, όταν έμαθα ότι το πουλούσαν. Ήρθα, βρήκα την κυρία αυτή, μπήκαμε μέσα, μας υποδέχτηκε».

Σε ερώτηση εάν είδε αστυνομικούς στο σημείο, απάντησε: «Ναι, έτσι, έτσι. Τώρα ήρθα, γιατί με πήρε ο ανιψιός μου».

Όταν ρωτήθηκε εάν έμαθε τι είχε συμβεί, δήλωσε: «Μου είπε ότι έγινε κάποια καταγγελία από πρόσωπο της οικογένειας, γιατί έψαχνε τη γιαγιά της και δεν τη βρήκε, και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία».

Άλλος γείτονας τόνισε: «Σήμερα το πρωί είδαμε τις μπουλντόζες. Είπανε ότι έχει θαφτεί μία κυρία στον κήπο. Στο σπίτι έμενε η κυρία (…) και ο γιος της. Εγώ δεν είχα δει ποτέ τίποτα».