ΔΕΘ: Τα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι εξετάζεται για συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το σύνολο των νέων μέτρων οικονομικής και φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο τίτλος που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τις αυριανές εξαγγελίες είναι «μέτρα για όλους», καθώς, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα αφορούν σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είτε μέσω ενισχύσεων και μόνιμων παρεμβάσεων, είτε μέσω μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και μέτρα-έκπληξη, τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα γνωστά και αναμένεται να αφορούν σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

Πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα

Οι πρώτες παρεμβάσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τη φετινή χρονιά, με την ενίσχυση των συνταξιούχων. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η αύξηση του ετήσιου επιδόματος από τα 300 στα 400 ή ακόμη και στα 450 ευρώ, με την καταβολή να τοποθετείται χρονικά στον Νοέμβριο.

Ένα δεύτερο κύμα μέτρων αναμένεται από τον Ιανουάριο του 2027, ενώ οι παρεμβάσεις θα ξεδιπλώνονται σταδιακά σε βάθος χρόνου.

Κατώτατος μισθός και εισοδήματα

Στο τραπέζι βρίσκεται και σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Στόχος είναι η αύξηση να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια.

Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σίτισης, από τα 6 στα 10 ευρώ, ως ένας ακόμη έμμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων.

Οικογένειες και δημογραφικό

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι οικογένειες, οι νέοι και τα παιδιά. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται, είναι η εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, αλλά και η αύξηση του επιδόματος παιδιού.

Παράλληλα, αναμένεται διεύρυνση των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων για ορισμένες ενισχύσεις, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα.

Στεγαστικό: Νέα προγράμματα ανακαινίσεων

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο στεγαστικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ανακαινίσεων, με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά.

Παράλληλα, αναμένονται κίνητρα για τη μακροχρόνια μίσθωση, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των ενοικίων.

Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να συνεχιστούν και επιτυχημένα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, όπως το «Σπίτι μου» και τα προγράμματα επιδότησης ανακαίνισης.

Στο επίκεντρο και οι αγρότες

Σημαντικές αναμένεται να είναι οι εξαγγελίες και για τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, με παρεμβάσεις που μπορεί να αφορούν στην επιδότηση λιπασμάτων, αλλά και την επιστροφή ή μονιμοποίηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο.

Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιαστεί το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος για την ελληνική οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια.

Αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών

Σημαντικές αλλαγές εξετάζονται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων και ειδικών αλγορίθμων αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη αξιολόγηση της φορολογικής συνέπειας των επαγγελματιών. Στόχος είναι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φορολογική επιβάρυνση να συνδέεται περισσότερο με τα πραγματικά δεδομένα και τη φορολογική συμπεριφορά.

Παράλληλα, εξετάζεται η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και τέλος επιτηδεύματος

Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνονται επίσης η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, καθώς και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για πάγια αιτήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, ενώ μένει να φανεί ποια από αυτά θα περιληφθούν τελικά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία τα νοικοκυριά εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις από την ακρίβεια, ενώ οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα.

Η φετινή ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία αντίστοιχη μεγάλη κυβερνητική παρουσίαση μέτρων πριν από τις επόμενες εκλογές.

Σε κάθε περίπτωση, οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται, σύμφωνα με το ERTNews, να είναι πλήρως κοστολογημένες, ενώ η εξειδίκευση των μέτρων θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.