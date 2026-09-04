Καιρός: Άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πότε θα βελτιωθεί

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Λίγες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στη συνέχεια και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Τοπικές βροχές και όμβροι θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν θα λείψουν και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως αργά το απόγευμα, ενώ από τις βραδινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

ΑΤΤΙΚΗ

Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ