Καιρός: Άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πότε θα βελτιωθεί

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, καθώς και συγκεκριμένες θερμοκρασίες και εντάσεις ανέμων. Προτάσεις Τίτλων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως αργά το απόγευμα, με σταδιακή βελτίωση του καιρού από τις βραδινές ώρες.
  • Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 και 35 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Λίγες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στη συνέχεια και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Τοπικές βροχές και όμβροι θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν θα λείψουν και οι μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως αργά το απόγευμα, ενώ από τις βραδινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Στην Αττική, η ημέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 3 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
  • Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, έως 3 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
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