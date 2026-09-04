Τραγικός επίλογος στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρός ο 71χρονος σέρφερ που ήταν αγνοούμενος

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Με τον πιο δραματικό τρόπο, ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον 71χρονο σέρφερ που αγνοούνταν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι η σορός άνδρα που εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (3/9/3036), στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών, στο Ηράκλειο Κρήτης, ανήκει στον ίδιο.

Ο 71χρονος είχε χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8/2026), όταν μπήκε στη θάλασσα με τη σανίδα του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.

Από την πρώτη στιγμή, είχε οργανωθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τις έρευνες να συνεχίζονται για ημέρες στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, το απόγευμα της Πέμπτης (3/9/2026), η σορός του άνδρα, εντοπίστηκε να επιπλέει ανοιχτά γνωστού ξενοδοχείου στην παραλία των Γουβών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Λίγο αργότερα ήρθε η τραγική επιβεβαίωση, καθώς διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τον 71χρονο αγνοούμενο σέρφερ.