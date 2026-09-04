Αθηνά Οικονομάκου: Το βίντεο με μηνύματα… ενέργειας Σεπτεμβρίου – «Είναι στη happy girl era της»

Η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε ένα βίντεο στα social media στέλνοντας μηνύματα θετικής ενέργειας για τον Σεπτέμβριο. Στο βίντεο εμφανίζονται φράσεις όπως «Είναι στην happy girl era της» και «φροντίζει τον εαυτό της», ενώ η ίδια το συνόδευσε με τη λεζάντα «Ενέργεια Σεπτεμβρίου: νέα σεζόν, νέα όνειρα, η ίδια ασταμάτητη νοοτροπία».

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Αθηνά Οικονομάκου
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βίντεο ανέβασε στα social media η Αθηνά Οικονομάκου στέλνοντας μηνύματα θετικής ενέργειας.
  • Στο βίντεο της ηθοποιού εμφανίζονται μηνύματα όπως «Είναι στην happy girl era της», «φροντίζει τον εαυτό της» και «βάζει τις ανάγκες της σε προτεραιότητα».
  • Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια χαρακτηριστική λεζάντα: «Ενέργεια Σεπτεμβρίου: νέα σεζόν, νέα όνειρα, η ίδια ασταμάτητη νοοτροπία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα βίντεο ανέβασε στα social media η Αθηνά Οικονομάκου στέλνοντας μηνύματα θετικής ενέργειας ακόμη και το Φθινόπωρο.

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Στο βίντεο της ηθοποιού εμφανίζονται διαδοχικά τα εξής μηνύματα: «Είναι στην happy girl era της», «φροντίζει τον εαυτό της», «βάζει τις ανάγκες της σε προτεραιότητα», «δουλεύει σκληρά για τα όνειρά της», «είναι ευτυχισμένη», «είναι ολοκληρωμένη» και, στο τέλος, «είναι ο εαυτός της».

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια εξίσου χαρακτηριστική λεζάντα, δίνοντας το δικό της στίγμα για τον μήνα που μόλις ξεκίνησε: «Ενέργεια Σεπτεμβρίου: νέα σεζόν, νέα όνειρα, η ίδια ασταμάτητη νοοτροπία».

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Δείτε το βίντεο:

@athinao1konomakouSeptember energy: new season, new dreams, same unstoppable mindset. ✨♬ original sound – 𝗘𝗺𝘀🥂✨

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