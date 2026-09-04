Αθηνά Οικονομάκου: Το βίντεο με μηνύματα… ενέργειας Σεπτεμβρίου – «Είναι στη happy girl era της»

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Ένα βίντεο ανέβασε στα social media η Αθηνά Οικονομάκου στέλνοντας μηνύματα θετικής ενέργειας ακόμη και το Φθινόπωρο.

Στο βίντεο της ηθοποιού εμφανίζονται διαδοχικά τα εξής μηνύματα: «Είναι στην happy girl era της», «φροντίζει τον εαυτό της», «βάζει τις ανάγκες της σε προτεραιότητα», «δουλεύει σκληρά για τα όνειρά της», «είναι ευτυχισμένη», «είναι ολοκληρωμένη» και, στο τέλος, «είναι ο εαυτός της».

Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με μια εξίσου χαρακτηριστική λεζάντα, δίνοντας το δικό της στίγμα για τον μήνα που μόλις ξεκίνησε: «Ενέργεια Σεπτεμβρίου: νέα σεζόν, νέα όνειρα, η ίδια ασταμάτητη νοοτροπία».

Δείτε το βίντεο: