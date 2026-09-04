Δανάη Παππά: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Βενετίας

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Στο επίκεντρο της λάμψης του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας βρέθηκε η Δανάη Παππά, η οποία έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ink» του Ντάνι Μπόιλ.

Η ηθοποιός περπάτησε στο κόκκινο χαλί της διοργάνωσης, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Για τη μεγάλη βραδιά επέλεξε ένα κομψό σύνολο του οίκου Giorgio Armani, ενώ βρέθηκε στη Βενετία κατόπιν πρόσκλησης της Armani Beauty.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Danae Pappa (@danouuz)

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη αποτέλεσε την επίσημη ταινία έναρξης του Φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Η Δανάη Παππά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παρουσία της στη λαμπερή διοργάνωση, αλλά και από την παραμονή της στην ιταλική πόλη.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνες από τη βόλτα της με την Βίκυ Καγιά. Οι δύο γυναίκες απόλαυσαν μια βόλτα με σκάφος στα κανάλια της Βενετίας, μεταφέροντας μέσα από τα social media λίγη από την ατμόσφαιρα της πόλης.