Νεπάλ: «Θαύμα» στη σήραγγα Trishuli 3A με δύο διασώσεις 9 ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες – Πρωτοφανής επιχείρηση απεγκλωβισμού

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Σε μια εξέλιξη που χαρίζει ελπίδα μέσα το τοπίο της καταστροφής στο Νεπάλ, τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν ζωντανούς δύο εργαζόμενους από σήραγγα υδροηλεκτρικού εργοστασίου την Παρασκευή, εννέα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που προκάλεσε η κατάρρευση παγετώνα.

Οι πρώτοι διασωθέντες από τη σήραγγα Trishuli 3A

Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργαζόμενους από τη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι της χώρας.

Ο Νεπαλέζος βουλευτής Σρι Ραμ Νεουπάνε προέβη σε σχετική ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook λίγο αφότου ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, επιβεβαίωσε την ανάσυρση του πρώτου εγκλωβισμένου.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δύο άνδρες ως έναν μηχανολόγο εργοδηγό και έναν μηχανολόγο επόπτη.

«Οι διασώστες άκουσαν φωνές», δήλωσε στο CNN ο Μπιπίν Ρέγκμι, αστυνομικός διευθυντής της πληγείσας από τις πλημμύρες περιοχής Νουβακότ, προσθέτοντας ότι ιατρική ομάδα σπεύδει στο σημείο.

Τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από τον πρώτο διασωθέντα εργαζόμενο, ο οποίος ήταν καλυμμένος με λάσπη και μεταφερόταν στην πλάτη διασώστη.

Μια επιχείρηση χωρίς προηγούμενο

Οι διασώσεις αυτές έρχονται εννέα ημέρες μετά τις πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, οι οποίες προκλήθηκαν από κατάρρευση παγετώνα και ισοπέδωσαν πόλεις και κοιλάδες στο Νεπάλ.

Στο υδροηλεκτρικό έργο Trishuli 3A, η σήραγγα που οδηγεί στον υπόγειο σταθμό παραγωγής ενέργειας, όπου εργάζονταν δεκάδες άνθρωποι την ώρα που εκδηλώθηκε η καταστροφική πλημμύρα, έχει μήκος που ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με λίστα του στρατού του Νεπάλ που δόθηκε στη δημοσιότητα το πρωί της Πέμπτης τοπική ώρα, στο συγκεκριμένο έργο αγνοούνται 42 άνθρωποι.

Ο Άρνολντ Ντιξ, ειδικός σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών και καθηγητής μηχανικής σηράγγων που συμβουλεύει τις ομάδες διάσωσης, περιέγραψε την επιχείρηση ως μια επικίνδυνη και πρωτοφανή προσπάθεια για τον εντοπισμό θαμμένων εισόδων σηράγγων.

«Φαίνεται ότι τώρα έχουμε την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας μιας μεθοδολογίας για τη διεξαγωγή διάσωσης, καθώς πρόκειται για παγκόσμια πρωτιά», δήλωσε από τη Σιγκαπούρη, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Νεπάλ.

«Δεν το έχουμε ξανακάνει αυτό ποτέ, και τώρα έχουμε την απόδειξη. Και υπάρχουν κι άλλοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στους οποίους δεν έχουμε φτάσει ακόμα».

«Φυσικά, κάνουμε μια στάση και γιορτάζουμε. Όμως αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει τώρα να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε: “Εντάξει, από τους 500 λόγους για τους οποίους πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να αποτύχουμε, καταφέραμε να αποδείξουμε μία μέθοδο που λειτουργεί. Τώρα, πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε κάπου αλλού;”», δήλωσε στο CNN.

Ο Ντιξ περιέγραψε τις υπόλοιπες σήραγγες των υδροηλεκτρικών έργων ως «γεμάτες νερό» στον απόηχο των πλημμυρών.

Όπως εξήγησε, οι ομάδες καλούνται να λάβουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου, όπως την ανατίναξη «βράχων στο μέγεθος αυτοκινήτων» για να φτάσουν στους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό.

«Έτσι, διανοίγουμε σήραγγες κάτω από την οροφή και έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτω από εμάς βρίσκονται πιθανότατα άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχει λοιπόν ένα ολόκληρο ψυχολογικό βάρος σε όλο αυτό», ανέφερε.

Εκατοντάδες αγνοούμενοι στα υπόγεια έργα

Τουλάχιστον 557 εργαζόμενοι αγνοούνται από το υδροηλεκτρικό έργο Trishuli 1 κοντά στον ποταμό Τρισούλι, με περίπου 115 από αυτούς να εικάζεται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην κύρια σήραγγα, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Νεπάλ.

Αξιωματούχοι που βρίσκονταν στο σημείο της διάσωσης ανέφεραν ότι οι διασώστες εκτιμούν πως ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να είναι ακόμη ζωντανοί μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της χώρας, τουλάχιστον 1.259 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, η Κίνα ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 541 αγνοούνται στην πλευρά του Θιβέτ στα σύνορα.

Συνολικά, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, με σχεδόν 500 από αυτούς να θεωρούνται εγκλωβισμένοι σε σήραγγες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.