Βραζιλία: Νέα δημοσκόπηση φέρνει τον Μπολσονάρου σε απόσταση αναπνοής από τον Λούλα

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Μειώνεται η διαφορά ανάμεσα στον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, και τον γερουσιαστή της Δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha.

Στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου, ο Λούλα συγκεντρώνει το 46% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων, έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρου, γιου του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου. Η διαφορά των δύο μονάδων είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του Datafolha, που είχε πραγματοποιηθεί στα μέσα Αυγούστου.

Τότε, ο Λούλα συγκέντρωνε 47% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο Μπολσονάρου βρισκόταν στο 43%, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις τέσσερις μονάδες.

Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 47% de rejeição, e Lula, 45%https://t.co/5gaTdQCU0J — CNN Brasil (@CNNBrasil) September 3, 2026

Άλλες δημοσκοπήσεις, των Quaest και AtlasIntel/Bloomberg, επίσης υπέδειξαν ότι το προβάδισμα του προέδρου Λούλα μειώνεται.

Ενόψει του πρώτου γύρου, ο κεντροαριστερός αρχηγός του κράτους Λούλα προηγείται με το 38% των προθέσεων ψήφου, ακολουθούμενος από τον Μπολσονάρου (33%), τον Αουγκούστου Κούρι (8%) και τον Χονάλντου Καγιάντου (4%).

🇧🇷 DATAFOLHA/SETEMBRO 1⁰ TURNO – Lula 38% (-1)

– Flávio Bolsonaro 33% (=)

– Augusto Cury 8% (+6)

– Caiado 4% (-1)

– Renan Santos 3% (-1)

– Zema 2% (-1)

– Samara 1% (=)

– Edmilson Costa 1% (=)

– Nulos/Indecisos 9% (-1) 2⁰ TURNO – Lula 51% (-1)

– Flávio Bolsonaro 49% (+1) pic.twitter.com/KvEHY6Xwin — Análise Política (@analise2025) September 3, 2026

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος Λούλα συγκέντρωνε το 39% των προθέσεων ψήφου, ο γερουσιαστής Μπολσονάρου το 33%.

Αν δεν υπάρξει υποψήφιος που θα εξασφαλίσει πάνω από το 50% των εγκύρων ψήφων στον πρώτο γύρο, οι δυο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν σε δεύτερο. Αυτό ακριβώς το σενάριο επαναλαμβάνεται από το 2002 σε όλες τις προεδρικές εκλογές στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2.002 ψηφοφόρων στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου, με το περιθώριο στατιστικού σφάλματος να διαμορφώνεται στις ±2 ποσοστιαίες μονάδες.