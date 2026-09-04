Μπέσεντ: Χαιρετίζει την ένταξη της ΕΕ στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, γνωστή ως «Operation Economic Outcast», όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ χαιρέτισε τη στάση της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «εκτιμά την ισχυρή και έγκαιρη στάση» των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αποφασισμένες, σε συνεργασία με τους συμμάχους τους, να εμποδίσουν το Ιράν, όπως υποστήριξε, να αξιοποιεί το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών του επιδιώξεων και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων.

«Ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: Δεν θα σταματήσουμε έως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ.