Μπέσεντ: Χαιρετίζει την ένταξη της ΕΕ στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, γνωστή ως «Operation Economic Outcast». Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, χαιρέτισε τη στάση της ΕΕ, τονίζοντας την αποφασιστικότητα να εμποδιστεί το Ιράν να χρηματοδοτεί τα πυρηνικά και εξοπλιστικά του προγράμματα μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Μπέσεντ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, γνωστή ως «Operation Economic Outcast», όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.
  • Ο Σκοτ Μπέσεντ χαιρέτισε τη στάση της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «εκτιμά την ισχυρή και έγκαιρη στάση» των Ευρωπαίων συμμάχων της.
  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αποφασισμένες να εμποδίσουν το Ιράν να χρηματοδοτεί πυρηνικές επιδιώξεις, με τον Μπέσεντ να δηλώνει: «Δεν θα σταματήσουμε έως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, γνωστή ως «Operation Economic Outcast», όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ χαιρέτισε τη στάση της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «εκτιμά την ισχυρή και έγκαιρη στάση» των Ευρωπαίων συμμάχων της.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αποφασισμένες, σε συνεργασία με τους συμμάχους τους, να εμποδίσουν το Ιράν, όπως υποστήριξε, να αξιοποιεί το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη χρηματοδότηση των πυρηνικών του επιδιώξεων και των εξοπλιστικών του προγραμμάτων.

«Ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς: Δεν θα σταματήσουμε έως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπέσεντ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ