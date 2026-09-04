Μιλέι: Κάλεσμα στη Δεξιά της Λατινικής Αμερικής να «οργανωθεί» απέναντι στην Αριστερά

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι απηύθυνε κάλεσμα στις δυνάμεις της Δεξιάς στη Λατινική Αμερική να «οργανωθούν» απέναντι στην Αριστερά, κατηγορώντας την για «αποικισμό» κρατικών θεσμών, πανεπιστημίων και μέσων ενημέρωσης. Οι δηλώσεις έγιναν στο Σαντιάγο κατά τη διάρκεια συνάντησης του Φόρουμ της Μαδρίτης, όπου ο Μιλέι παρουσίασε τη Χιλή ως παράδειγμα προόδου των δεξιών πολιτικών δυνάμεων στην περιοχή.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Μιλέι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάλεσμα στις δυνάμεις της Δεξιάς στη Λατινική Αμερική να «οργανωθούν» απέναντι στην Αριστερά απηύθυνε ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.
  • Κατήγγειλε ότι η Αριστερά έχει «αποικίσει» κρατικούς θεσμούς, πανεπιστήμια και μέσα ενημέρωσης, προωθώντας τις ιδέες της.
  • Ο Μιλέι παρουσίασε τη Χιλή ως παράδειγμα προόδου της Δεξιάς, μετά την άφιξη στην εξουσία του Χοσέ Αντόνιο Καστ, με τον οποίο και συναντήθηκε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κάλεσμα στις δυνάμεις της Δεξιάς στη Λατινική Αμερική να «οργανωθούν» απέναντι στην Αριστερά απηύθυνε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, καταγγέλλοντας ότι έχει «αποικίσει» κρατικούς θεσμούς, πανεπιστήμια και μέσα ενημέρωσης.

«Η Αριστερά οργανώνεται σε περιφερειακό επίπεδο εδώ και δεκαετίες», είπε ο Χαβιέρ Μιλέι κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Σαντιάγο του λεγόμενου Φόρουμ της Μαδρίτης, που οργάνωσε το Ίδρυμα Ντισένσο, το οποίο συνδέεται με το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox.

«Την κακή οργάνωση την πολεμάς με μια καλή οργάνωση, δεν υπάρχει άλλος τρόπος», πρόσθεσε.

Ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος υποστήριξε πως η Αριστερά είχε «αποικίσει» τους θεσμούς, τα πανεπιστήμια και τα μέσα ενημέρωσης, μέσω των οποίων προωθούσε κατ’ αυτόν τις ιδέες της και επιδιώκει να ανακτήσει την εξουσία.

Ο Χαβιέρ Μιλέι παρουσίασε τη Χιλή ως παράδειγμα της προόδου πολιτικών δυνάμεων της Δεξιάς στη Λατινική Αμερική, μετά την άφιξη στην εξουσία τον Μάρτιο του ακροδεξιού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ.

«Η Χιλή βασίζεται ξανά στις ιδέες της ελευθερίας. Ξύπνησε, όπως ξυπνά όλη η Λατινική Αμερική», είπε ο πρόεδρος της Αργεντινής, αναφερόμενος επίσης στους ομολόγους του Κέικο Φουχιμόρι στο Περού και Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια στην Κολομβία.

Ο Χαβιέρ Μιλέι κατόπιν συναντήθηκε για περίπου 40 λεπτά με τον Χοσέ Αντόνιο Καστ στο προεδρικό μέγαρο. Οι δυο αρχηγοί κρατών ομονοούν ως προς το λεγόμενο ελεύθερο εμπόριο και συνηγορούν υπέρ ιδιαίτερα σκληρών πολιτικών για την πάταξη της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ