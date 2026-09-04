US Open: Πικρός αποκλεισμός για τη Σάκκαρη μετά από μεγάλη μάχη με τη Σταροντούμπσεβα

Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε μία ανάσα από την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open, όμως τελικά είδε τη Γιούλια Σταροντούμπσεβα να ολοκληρώνει μία μεγάλη ανατροπή και να παίρνει το εισιτήριο για τις «32» της διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο35 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε με 1-2 σετ (6-1, 6-7, 2-6), σε έναν αγώνα που διήρκησε 2 ώρες και 41 λεπτά.

Η Σάκκαρη μπήκε στο κορτ με εντυπωσιακό τρόπο και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της. Με σταθερότητα στο σερβίς και εξαιρετικές επιστροφές, έκανε το πρώτο break για το 3-1 και στη συνέχεια δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Ουκρανή. Με ακόμη ένα break έφτασε στο 5-1 και λίγο αργότερα έκλεισε το πρώτο σετ με 6-1 μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, το οποίο εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη. Η Σταροντούμπσεβα πήρε πρώτη το προβάδισμα με break για το 3-1, όμως η Σάκκαρη αντέδρασε και ανέβασε ξανά την απόδοσή της. Με δύο break έφερε το σκορ στο 5-4 και βρέθηκε να σερβίρει για τη νίκη και την πρόκριση. Εκεί, όμως, η Ελληνίδα δεν κατάφερε να κάνει το αποφασιστικό βήμα. Η Σταροντούμπσεβα κράτησε την ψυχραιμία της, ισοφάρισε σε 5-5 και έστειλε το σετ στο tie-break, όπου επικράτησε με 7-4.

Στο τρίτο σετ η Ουκρανή είχε πλέον την ψυχολογία με το μέρος της και μπήκε πιο δυνατά. Πίεσε τη Σάκκαρη, πήρε νωρίς το break και στη συνέχεια διεύρυνε το προβάδισμά της στο 4-1 με δεύτερο break. Η Ελληνίδα προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της αναμέτρησης, όμως δεν βρήκε τις λύσεις απέναντι στην αποφασιστική Σταροντούμπσεβα.

Με το τελικό 6-2, η Ουκρανή ολοκλήρωσε την ανατροπή και πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open. Για τη Σάκκαρη, η πορεία στη Νέα Υόρκη ολοκληρώθηκε στον δεύτερο γύρο, σε έναν αγώνα που της αφήνει την πικρία για τη μεγάλη ευκαιρία που είχε στο δεύτερο σετ, αλλά και την ανάγκη να κρατήσει τα θετικά από την εξαιρετική της εικόνα στο ξεκίνημα.