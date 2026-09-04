Κολομβία: Δικαστικό «φρένο» στους βομβαρδισμούς ανταρτών με πιθανή παρουσία ανηλίκων

Δικαστήριο στην Κολομβία διέταξε την προσωρινή αναστολή των αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον στρατοπέδων ένοπλων οργανώσεων στον νομό Γουαβιάρε, όταν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή παρουσία παιδιών ή εφήβων.

Η απόφαση αποτελεί πλήγμα για τη σκληρή στρατιωτική πολιτική του νέου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει με σιδηρά πυγμή τις οργανώσεις που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε από δικαστήριο στην πόλη Σαν Χοσέ ντελ Γουαβιάρε, θα παραμείνει σε ισχύ όσο εξετάζεται προσφυγή πολίτη κατά της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων ανηλίκων. Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τον συγκεκριμένο νομό, στη νότια Κολομβία, όπου πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 33 ανταρτών.

Στο επίκεντρο οι ανήλικοι

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας ότι τρεις από τους νεκρούς σε έναν από τους βομβαρδισμούς ήταν ανήλικοι, ηλικίας 15 και 16 ετών. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής εάν μεταξύ των θυμάτων της δεύτερης επιχείρησης υπήρχαν επίσης ανήλικοι.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αεροπορικές επιδρομές πρέπει να αναστέλλονται όταν υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε «πιθανή παρουσία παιδιών και εφήβων», έως ότου διασφαλιστεί η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Ο δε λα Εσπριέγια έχει υπερασπιστεί τις επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι οργανώσεις που εδώ και χρόνια στρατολογούν ανηλίκους και τους χρησιμοποιούν ως μαχητές ή ανθρώπινες ασπίδες. Το υπουργείο Άμυνας διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με πλήρη τήρηση του νόμου.

Οι επικρίσεις για την κυβερνητική πολιτική

Η στρατολόγηση παιδιών και εφήβων από ένοπλες οργανώσεις έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια στην Κολομβία, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταγράψει περίπου 1.500 περιπτώσεις στρατολόγησης ανηλίκων από το 2021, επικαλούμενο επίσημα στοιχεία.

Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος έχει δεχθεί έντονη κριτική μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από έναν από τους βομβαρδισμούς, στο οποίο εμφανίζεται να εκφράζει ικανοποίηση για την επιχείρηση ενώ κινείται ανάμεσα σε περίπου 20 σορούς ανταρτών, οι οποίες είχαν καλυφθεί με λευκά σεντόνια.

Περιστατικά θανάτων ανηλίκων σε στρατιωτικούς βομβαρδισμούς είχαν καταγραφεί και κατά τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων εναντίον ένοπλων οργανώσεων εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις από φορείς που ζητούν αυστηρότερες εγγυήσεις για την προστασία των αμάχων.