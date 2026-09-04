Ρωσία: Πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Σότσι μετά από επίθεση με ουκρανικά drones

Μια ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι της Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε είναι διαθέσιμες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, στη ρωσική πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.
  • Η επίθεση προκάλεσε φωτιά στις εγκαταστάσεις, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για την κατάσβεσή της, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, στη ρωσική πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Telegram, η επίθεση προκάλεσε φωτιά στις εγκαταστάσεις, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το πλήγμα.

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