Ρωσία: Πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Σότσι μετά από επίθεση με ουκρανικά drones

Ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, στη ρωσική πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Telegram, η επίθεση προκάλεσε φωτιά στις εγκαταστάσεις, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το πλήγμα.
Preliminary reports claim that Ukrainian forces struck an S-400 battery in Sochi.
Videos recorded by locals show very large explosions followed by secondary blasts, likely indicating that stored interceptor missiles were hit. pic.twitter.com/cvtTN2bsN6
— Open Source Intel (@Osint613) September 3, 2026